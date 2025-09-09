Apple představil nový modem C1X pro iPhone Air

Na dnešní akci, kde Apple odhalil zcela nový iPhone Air, došlo i na jednu nečekanou premiéru. Společnost oznámila vlastní modem C1X. Tedy nástupce prvního domácího modemu C1, který debutoval teprve letos v iPhonu 16e. Předchozí spekulace naznačovaly, že iPhone Air dostane právě tento C1. Apple ale překvapil a nasadil zcela novou generaci. Podle oficiálních informací má C1X nabídnout až dvojnásobné rychlosti oproti C1.
Kromě vyšší propustnosti se modem soustředí i na úsporu energie, což je zásadní pro supertenký design iPhonu Air. Apple uvádí, že spotřeba energie klesla až o 30 % ve srovnání s modemem, který používá iPhone 16 Pro. C1X navíc není jedinou novou součástkou z oblasti konektivity. Společně s ním Apple v iPhonu Air představil také N1 čip, jenž má na starosti Wi-Fi, Bluetooth a další bezdrátové technologie. iPhone Air se tak stává nejen nejtenčím iPhonem v historii, ale i jedním z technologicky nejpokročilejších, pokud jde o rychlost a efektivitu připojení. A pak že APple nedokáže udržet veškerá tajemství pod pokličkou.