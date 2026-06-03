Apple má pro iPhone Ultra tajnou zbraň! Vyřešit má jeho největší problém

O prvním skládacím iPhone, kterému se neoficiálně přezdívá iPhone Ultra, se v posledních měsících mluví čím dál častěji. A zatímco dosavadní úniky řešily hlavně jeho konstrukci, displeje či cenu, nyní se na povrch dostala zajímavá informace týkající se chlazení. Právě to by totiž mohlo být jednou z tajných zbraní Applu. Podle známého leakera Fixed Focus Digital totiž Apple nasadí do svého skládacího iPhonu technologii vapor chamber, tedy speciální odpařovací komoru určenou pro efektivnější odvádění tepla. Pokud se informace potvrdí, půjde o poměrně překvapivý krok. Skládací iPhone má být totiž po složení extrémně tenký, údajně jen okolo 4,5 mm, a právě kvůli této konstrukci se očekává řada kompromisů.
Spekuluje se například o tom, že zařízení nabídne pouze dva zadní fotoaparáty, nebude mít Face ID, MagSafe ani Akční tlačítko. O to zajímavější je zpráva, že Apple údajně našel prostor právě pro pokročilý systém chlazení. Leaker dokonce tvrdí, že tepelné vlastnosti telefonu jsou „velmi působivé“ a že Apple věnoval jejich vývoji mimořádnou pozornost. Dává to ostatně smysl. Skládací iPhone má být poháněn čipem A20 vyráběným 2nm procesem a očekává se, že půjde o jeden z nejvýkonnějších mobilních procesorů na trhu. Výkon je však k ničemu, pokud jej zařízení nedokáže dlouhodobě udržet bez přehřívání. Právě vapor chamber technologie dnes pomáhá výkonným androidovým telefonům nebo herním notebookům udržovat stabilní výkon i při vysoké zátěži.
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Zajímavé je také to, že Apple podle dostupných informací stále řeší výrobní komplikace. V posledních týdnech se objevily zprávy o problémech při předvýrobních procesech, přičemž některé zdroje hovořily o komplikacích s pantem a jiné zase o problémech při osazování komponentů. Podle aktuálních informací však nic nenasvědčuje tomu, že by byl termín uvedení ohrožen, ba právě naopak. Všechny důvěryhodné zdroje se zatím shodují na tom, že Apple stále míří na září 2026, kdy by měl skládací iPhone představit společně s řadou iPhone 18 Pro. Očekává se nasazení 7,8palcového vnitřního displeje, 5,5palcového vnějšího panelu, modemu C2, čipu A20 a čtečky Touch ID namísto Face ID. Cena pak má startovat okolo hranice 2000 dolarů.
Pokud se navíc potvrdí i nasazení vapor chamber chlazení, mohl by Apple vyřešit jednu z největších slabin extrémně tenkých zařízení. A právě to může být detail, který ve výsledku rozhodne o tom, zda bude první skládací iPhone skutečně revolucí, nebo jen velmi drahým experimentem.