Odklad se nekoná. iPhone Ultra se představí už v září a začne se hned prodávat

Kolem prvního skládacího iPhone Ultra se v posledních týdnech začalo objevovat tolik protichůdných informací, že už pomalu není jasné, čemu vlastně věřit. Jednou se mluví o zářijovém představení, následně o odkladu prodeje a dokonce i o postupném uvedení na jednotlivé trhy. Nejnovější informace jsou ale pro všechny, kteří se na historicky první skládací iPhone těší, poměrně pozitivní.
Podle aktuálních zpráv v minulosti spolehlivého leakera Fixed Focus Digital totiž Apple stále počítá s tím, že svůj skládací iPhone představí už letos v září společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max a stejně tak jej začne i prodávat. Právě zářijové představení má být jednou z největších změn v historii iPhonu, jelikož Apple poprvé vstoupí do segmentu skládacích telefonů.
Ještě před několika dny přitom situace vypadala o poznání hůře. Objevily se informace, podle kterých měl Apple kvůli výrobním problémům zvažovat takzvaný pozvolné vydání. V praxi by to znamenalo, že by iPhone Ultra nejprve dorazil pouze na některé trhy a do dalších zemí by se dostával postupně v průběhu dalších měsíců. Některé zprávy dokonce hovořily o tom, že první zásoby budou určeny pouze pro Spojené státy. To sice vyloučené stále není, pozitivem je však minimálně to, že představení a start prodejů mají proběhnout relativně brzy a tudíž i případné rozšíření prodeje do dalších zemí může proběhnout vcelku rychle.
Fotogalerie
Apple má letos opravdu co ukázat
Skládací iPhone by měl podle dosavadních úniků nabídnout konstrukci podobnou telefonům typu Galaxy Z Fold. Vnější displej má mít úhlopříčku kolem 5,5“, zatímco po rozevření se uživatel dostane k přibližně 7,8“ displeji. Apple přitom údajně intenzivně pracuje také na konstrukci pantu a minimalizaci viditelného ohybu uprostřed obrazovky.
Kvůli velmi tenké konstrukci se však má Apple uchýlit k několika kompromisům. Hovoří se například o dvojici zadních fotoaparátů namísto trojité soustavy známé z modelů Pro a také o použití Touch ID místo Face ID. Právě prostor uvnitř extrémně tenkého skládacího těla má být důvodem, proč se Apple některých technologií vzdá.
A pak je tu samozřejmě cena, která má být výrazně vyšší než u běžných iPhonů a podle dosavadních odhadů se může pohybovat někde mezi 2000 a 2500 dolary. Z prvního skládacího iPhonu se tak stane zařízení pro poměrně úzkou skupinu zákazníků. Přesto je ale samotný fakt, že Apple podle všeho stále míří na září, velmi důležitý. Pokud se informace potvrdí, už za několik týdnů se konečně dozvíme, jak si Apple po letech čekání představuje skládací iPhone. A hlavně jestli se mu podaří vyřešit problémy, se kterými se výrobci skládacích telefonů potýkají už několik generací.