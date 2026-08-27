iPhone 17 je nejprodávanějším smartphonem světa

Standardní iPhone 17 si ve druhém čtvrtletí roku 2026 s přehledem udržel pozici nejprodávanějšího chytrého telefonu na světě. Podle nejnovějších dat analytické společnosti Counterpoint Research mu s 6% podílem na celosvětových prodejích na záda dýchají prémiové modely iPhone 17 Pro Max a iPhone 17 Pro, které obsadily druhé a třetí místo.
Celá první desítka nejprodávanějších telefonů je tentokrát zcela v režii společností Apple a Samsung. Tyto dvě značky si společně připsaly 26% podíl na celosvětových prodejích, což představuje meziroční nárůst o dva procentní body. Applu k tomuto úspěchu výrazně pomohl růst na trzích mimo jeho obvyklé bašty. Dařilo se mu v Indii, Japonsku, Africe nebo na Blízkém východě, přičemž v Jižní Koreji se jeho prodeje dokonce téměř zdvojnásobily. Koupě prémiových modelů navíc zákazníkům usnadňují výhodné výkupní programy a možnosti financování.
Fotogalerie
Do elitní desítky se probojoval také iPhone 17e. Ten díky nedávné hardwarové revizi, která za stejnou cenu přinesla technologii MagSafe a větší základní úložiště, obsadil solidní sedmé místo. Top 10 pak na posledním místě uzavírá starší iPhone 16.
Nejúspěšnějším modelem konkurenčního Samsungu se stal vlajkový Galaxy S26 Ultra na čtvrtém místě. Je to vůbec poprvé, co tento nejdražší zástupce jihokorejské značky ve druhém čtvrtletí prodejně překonal všechny ostatní telefony s operačním systémem Android.
Těchto prodejních úspěchů přitom oba giganti dosáhli na trhu, který se celkově propadl o 11 %. Analytici z Counterpoint Research tento pokles přisuzují přetrvávajícímu nedostatku součástek a celkovému zdražování. Zákazníci se tak stále častěji orientují na prémiový segment a výrobci logicky soustředí své zdroje na ty nejziskovější modely.