10 nejprodávanějších telefonů v historii patří pouze Applu a Nokii

Pokud se podíváme na desítku nejprodávanějších telefonů v historii, rychle zjistíme, že v tabulce není nikdo jiný než legendární Nokia a Apple. Applu se zřejmě už nikdy nepodaří překonat Nokii 1100, které se dokázalo prodat neuvěřitelných 250 milionů kusů a na paty ji šlape její následovník Nokia 1110 s 247,5 miliony kusů, ovšem již na třetím místě je Apple, jehož nejúspěšnější model doposud prodal 222,4 milionů kusů a jednalo se o iPhone 6 z roku 2014. Následuje Nokia 105 z roku 2013 s 200 miliony kusy a poté dvojice iPhonů z roku 2015 iPhone 6s s 174,1 miliony kusy a iPhone 5s z roku 2013 se 164,5 miliony kusy. Poslední Nokie která se dostala do žebříčku, je Nokia 3210 z roku 1999 se 161 miliony prodaných kusů a následuje trojice iPhonů a to konkrétně iPhone 7, iPhone 11 a iPhone Xr.

Ať se vám to líbí nebo ne, žádného jiného výrobce mezi 10 nejprodávanějšími telefony v historii nenajdeme. Zajímavé je, že co se telefonů s klasickou klávesnicí a smartphonů týká, je to téměř vyrovnané a čtveřice Nokií nabízela samozřejmě klávesnici, zatímco každý iPhone nabízel dotykový displej a jednalo se pochopitelně o Smartphone. Pokud bychom v tabulce pokračovali tak, abychom našli telefon od jiného výrobce, skončili bychom na 14. místě, kde se umístil Samsung E1100 z roku 2009 se 150 miliony prodaných kusů.