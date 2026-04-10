iPhony ovládly konec roku. Apple zabral polovinu nejprodávanějších telefonů

Nová data analytiků z Counterpoint Research ukazují poměrně jasný obrázek. V posledním čtvrtletí roku 2025 dominoval trhu iPhone 17 Pro Max, který se stal vůbec nejprodávanějším smartphonem na světě. Hned za ním se umístily modely iPhone 17 a iPhone 17 Pro, takže Apple obsadil kompletně první trojici.
Celkově měl Apple v žebříčku pět z deseti nejprodávanějších telefonů. Kromě nové sedmnáctkové řady se do top desítky dostal i iPhone 16, který skončil čtvrtý, a dostupnější iPhone 16e na osmém místě. Naopak očekávaný iPhone Air se do první desítky vůbec neprobojoval, což jen potvrzuje, že experimentální modely mají často mnohem užší cílovou skupinu, než by se podle diskuzí na internetu mohlo zdát.
Zbytek žebříčku patřil především konkurenci. Samsung obsadil čtyři příčky s modely Galaxy A56, A36, A07 a vlajkovým Galaxy S25, zatímco Xiaomi se do seznamu dostalo díky modelu Redmi A5. Je zajímavé, že právě levnější zařízení hrají v těchto statistikách výraznou roli, protože ve velkých objemech se prodávají hlavně na rozvíjejících se trzích.
Podle dat Counterpoint Research tvořila top desítka nejprodávanějších telefonů zhruba 23 % všech globálních prodejů za dané čtvrtletí, přičemž samotný iPhone 17 Pro Max měl na svědomí asi pět procent. To je číslo, které dobře ukazuje, jak silná je poptávka po nejdražších modelech, které by ještě před pár lety působily jako okrajová záležitost.
Z dlouhodobějšího pohledu je pak zajímavé, že Apple držel své modely v top desítce prakticky celý rok a stabilně obsazoval nejvyšší příčky, zatímco Samsung a Xiaomi se mezi sebou v pořadí střídaly. Výjimkou bylo pouze třetí čtvrtletí, kdy Xiaomi v žebříčku vůbec nefigurovalo. Stabilním bodem se ukázal být iPhone 16, který se jako jediný iPhone držel v top 10 po celý rok a většinu času vedl.