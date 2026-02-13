Každý čtvrtý aktivní telefon na světě je iPhone

Nová zpráva společnosti Counterpoint Research přináší detailní pohled na to, jak v roce 2025 vypadá globální základna aktivně používaných smartphonů. A když jsem si čísla procházela, upřímně mě nepřekvapilo, že na špici stojí právě Apple, respektive mě zaujalo, jak výrazný ten náskok vlastně je.
Celková aktivní základna smartphonů ve světě meziročně vzrostla jen o dvě procenta. To je na technologický segment opravdu velmi pomalé tempo. Trh je zkrátka vyspělý, většina lidí už telefon má a obměna probíhá čím dál pomaleji. O to zajímavější je, že samotné Apple a Samsung dohromady tvoří 44 % všech aktivních zařízení na světě. Téměř každý druhý aktivní smartphone tak patří jedné z těchto dvou značek.
Apple se podle dat Counterpointu blíží hranici 25 % globální aktivní základny. Jinými slovy – přibližně každý čtvrtý aktivně používaný telefon je iPhone. Senior analytička Karn Chauhan ze společnosti Counterpoint Research k tomu uvedla, že Apple v roce 2025 přidal více nových čistých zařízení než dalších sedm největších výrobců dohromady. To podle mě jasně ukazuje, že i na trhu, který už dávno neroste skokově, si Apple dokáže nejen udržet uživatele, ale i přitahovat nové.
Když se kolem sebe podívám, dává mi to smysl. Lidé dnes nemění telefon jen kvůli hardwaru. Rozhodující je celé prostředí kolem něj. U iPhonu hraje roli provázanost služeb, aplikací a dalších zařízení. Jakmile si někdo zvykne na propojení s počítačem, hodinkami nebo tabletem, přechod jinam už není tak snadný. A právě tato loajalita je podle analytiků jedním z hlavních důvodů, proč Apple drží tak silnou pozici.
Samsung zůstává druhý s přibližně pětinovým podílem na globální aktivní základně. Jeho výhodou je široké portfolio – od dostupných modelů až po prémiové telefony – a silné zastoupení v různých regionech světa. Zatímco Apple je dominantní zejména ve vyšších cenových kategoriích, Samsung dokáže oslovit širší spektrum zákazníků.
Do první desítky značek podle aktivní základny patří také Xiaomi, OPPO, vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, realme a Google. Zajímavé je, že právě Honor letos jako jediná značka překročila hranici 200 milionů aktivních zařízení. Naopak Motorola, realme a Google se pod touto hranicí stále drží.
Fotogalerie
Zpráva zároveň upozorňuje na to, že prémiový segment nad 600 dolarů ve velkoobchodních cenách je pro většinu výrobců velmi náročný. Mimo Apple a Samsung drží ostatní značky v této kategorii pouze jednociferné podíly na prodejích. To jen potvrzuje, že prodávat drahé telefony s vysokou marží je dnes možné prakticky jen tehdy, pokud má výrobce silnou značku a propracovaný ekosystém služeb.
Důležitý je i širší kontext. Apple a Samsung jsou jediní dva výrobci, kteří globálně překročili hranici jedné miliardy aktivních zařízení. To už není jen otázka aktuálního prodeje, ale dlouhodobé schopnosti udržet uživatele v systému a přimět je zůstat.
Celkový dvouprocentní růst trhu pak podle Counterpointu souvisí především s tím, že lidé své telefony používají déle. Průměrný cyklus obměny se blíží čtyřem rokům a roste také podíl zařízení z druhé ruky. Když to sleduji ve svém okolí, je to vidět velmi jasně. Málokdo dnes mění telefon každý rok. Pokud funguje, zůstává v kapse klidně čtyři roky a někdy i déle.
Rok 2025 tak potvrzuje trend posledních let. Trh s chytrými telefony je stabilní, růst zpomalil a klíčovou roli hraje loajalita uživatelů a služby kolem samotného zařízení. A právě v této oblasti má Apple podle aktuálních dat velmi silnou pozici.