Oranžový iPhone 17 Pro je hit! V této zemi díky němu výrazně vzrostly prodeje iPhonů

Přijde vám skoro až neuvěřitelné, že Apple sice u některých svých produktů v posledních letech takřka neinovuje, ale i přesto vykazuje rok co rok skoro až neuvěřitelné zisky, které jsou zapříčiněny mimo jiné právě i těmito „neinovativními“ produkty? Pak vás následující řádky dost možná zaujmou. Ukazují totiž, že úspěch produktu nemusí zaručit jen inovativní funkce, ale leckdy i odvážná barevná varianta. Vyplývá to alespoň z průzkumu společnosti IDC, který se zaměřuje na Čínu.
Apple zažil v posledních několika letech v Číně prodejní krizi, která se odrážela zejména malým zájmem o iPhony. Tato skutečnost se však nyní mění. Loni představené iPhony 17 Pro a Pro Max jsou totiž v zemi naprostým hitem a ač toho přináší nového relativně dost, hlavním prodejním tahákem nejsou hardwarové novinky či funkce Apple Intelligence, ale „jen“ nový oranžový kabátek. Ten si totiž Číňané doslova zamilovali a modely 17 Pro kupují ve velkém právě kvůli němu.
Důvodu je podle analytiků hned několik. Jednak zní oranžová v mandarinštině jako „úspěch“, s čímž kalkulují i mnohé reklamní slogany, jednak někteří čínští uživatelé spojují oranžový kabátek iPhonu s charakteristickou barvou Hermès a jednak táhne i celková změna designu, která je právě oranžovou dotažena k dokonalosti, protože právě díky oranžové nový iPhone skvěle rozpoznatelný od ostatních modelů. Podtrženo, sečteno – i díky oranžové barvě si Apple meziročně v Číně prodejně polepšil o neuvěřitelných 38 %, což je vzhledem k tomu, že je Čína jako taková pro Apple 5. nejdůležitějším a největším trhem zcela zásadní zjištění. Holt, sázka na neotřelé barvy se vyplácí a my proto doufáme, že ani iPhone 18 Pro nebude v tomto směru pozadu.