Zavřít reklamu

iPhone 16 je fenomén! Druhý rok po sobě je nejúspěšnějším telefonem roku

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Podle nejnovějších analýz Counterpoint Research dominoval Apple ve třetím čtvrtletí roku 2025 světovým prodejům smartphonů. iPhone 16 si udržel pozici nejprodávanějšího modelu na trhu. Apple zároveň zaznamenal silný rozjezd poptávky po novější řadě iPhone 17. Analytici potvrzují, že iPhone 16 byl i ve svém druhém roce na trhu světově nejúspěšnějším smartphonem. Jeho výsledky vycházejí zejména z vysoké poptávky uživatelů, kteří přecházejí ze starších generací.

iPhone 16 LsA 7 iPhone 16 LsA 7
iPhone 16 LsA 8 iPhone 16 LsA 8
iPhone 16 LsA 9 iPhone 16 LsA 9
iPhone 16 LsA 10 iPhone 16 LsA 10
iPhone 16 LsA 11 iPhone 16 LsA 11
iPhone 16 LsA 12 iPhone 16 LsA 12
iPhone 16 LsA 13 iPhone 16 LsA 13
iPhone 16 LsA 14 iPhone 16 LsA 14
iPhone 16 LsA 15 iPhone 16 LsA 15
iPhone 16 LsA 16 iPhone 16 LsA 16
iPhone 16 LsA 17 iPhone 16 LsA 17
iPhone 16 LsA 18 iPhone 16 LsA 18
iPhone 16 LsA 19 iPhone 16 LsA 19
iPhone 16 LsA 20 iPhone 16 LsA 20
iPhone 16 LsA 21 iPhone 16 LsA 21
iPhone 16 LsA 22 iPhone 16 LsA 22
iPhone 16 LsA 23 iPhone 16 LsA 23
iPhone 16 LsA 24 iPhone 16 LsA 24
iPhone 16 LsA 25 iPhone 16 LsA 25
iPhone 16 LsA 26 iPhone 16 LsA 26
iPhone 16 LsA 27 iPhone 16 LsA 27
Vstoupit do galerie

Vedle úspěchu iPhonu 16 se mezi globálními top modely objevil také iPhone 17 Pro Max, který se navzdory omezené dostupnosti v závěru čtvrtletí stal v září 2025 nejprodávanějším smartphonem na světě. Poptávka po novém modelu byla posílena vlnou uživatelů, kteří si pořídili iPhone v době pandemie a nyní se vrací k velkým upgradům. Novinka láká i díky zásadním vylepšením jako je například 48Mpx teleobjektiv s 8× optickým zoomem. Ačkoli Apple v žebříčcích dominuje, Samsung posílil svou pozici díky pěti modelům řady Galaxy A, které se rovněž dostaly mezi nejlepší světovou desítku.

Mohlo by vás zajímat

Analýza Counterpointu dále ukazuje, že prémiový segment ohebných smartphonů, do kterého Apple zatím nevstoupil, roste v celém odvětví nejrychleji. Dodávky ohebných telefonů meziročně vzrostly o 14 % (nejvíce v historii), a to především díky silné poptávce po řadě Samsung Galaxy Z 7. Zejména model Fold 7 zaujal tenčím designem, menší viditelností ohybu a odolnějším pantem. Podle spekulací však Apple svůj první ohebný iPhone uvede už příští rok. Counterpoint také uvádí, že Apple ve Spojených státech výrazně posílil své reklamní kampaně v reakci na nezvykle brzké a agresivní slevy Googlu na telefony Pixel 10.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.