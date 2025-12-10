iPhone 16 je fenomén! Druhý rok po sobě je nejúspěšnějším telefonem roku

Podle nejnovějších analýz Counterpoint Research dominoval Apple ve třetím čtvrtletí roku 2025 světovým prodejům smartphonů. iPhone 16 si udržel pozici nejprodávanějšího modelu na trhu. Apple zároveň zaznamenal silný rozjezd poptávky po novější řadě iPhone 17. Analytici potvrzují, že iPhone 16 byl i ve svém druhém roce na trhu světově nejúspěšnějším smartphonem. Jeho výsledky vycházejí zejména z vysoké poptávky uživatelů, kteří přecházejí ze starších generací.
Vedle úspěchu iPhonu 16 se mezi globálními top modely objevil také iPhone 17 Pro Max, který se navzdory omezené dostupnosti v závěru čtvrtletí stal v září 2025 nejprodávanějším smartphonem na světě. Poptávka po novém modelu byla posílena vlnou uživatelů, kteří si pořídili iPhone v době pandemie a nyní se vrací k velkým upgradům. Novinka láká i díky zásadním vylepšením jako je například 48Mpx teleobjektiv s 8× optickým zoomem. Ačkoli Apple v žebříčcích dominuje, Samsung posílil svou pozici díky pěti modelům řady Galaxy A, které se rovněž dostaly mezi nejlepší světovou desítku.
Analýza Counterpointu dále ukazuje, že prémiový segment ohebných smartphonů, do kterého Apple zatím nevstoupil, roste v celém odvětví nejrychleji. Dodávky ohebných telefonů meziročně vzrostly o 14 % (nejvíce v historii), a to především díky silné poptávce po řadě Samsung Galaxy Z 7. Zejména model Fold 7 zaujal tenčím designem, menší viditelností ohybu a odolnějším pantem. Podle spekulací však Apple svůj první ohebný iPhone uvede už příští rok. Counterpoint také uvádí, že Apple ve Spojených státech výrazně posílil své reklamní kampaně v reakci na nezvykle brzké a agresivní slevy Googlu na telefony Pixel 10.