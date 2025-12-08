To tu ještě nebylo! iPhone 17 je prakticky nesehnatelný, Pro modely přitom už nyní koupíte bez problému

V posledních letech jsme si tak nějak zvykli na to, že první týdny či klidně měsíce po představení nové generace iPhonů jsou tyto modely z velké části nedostatkovým zbožím. Doposud však platilo, že jestli něco nešlo sehnat, byly to modely z řady Pro a to leckdy jen některé úložné a barevné konfigurace. Letošek je však v tomto směru jiný. Zatímco Pro modely už totiž nyní seženete bez problému, iPhone 17 coby letošní základní model je stále nedostatkovým zbožím.
Absolutní nedostupnost iPhonu 17 hlásí prakticky všichni prodejci v čele s Mobil Pohotovostí, Alzou či třeba iStores. Pro modely mají přitom tyto obchody skladem s dodáním do druhého dne. Co se pak týče Apple Online Store, ten jediný slibuje u základního iPhone 17 relativně dobrou dostupnost, přičemž pokud si jej objednáte v jakékoliv barvě a konfiguraci dnes, dorazí vám mezi 12. až 16. prosincem – tedy s dostatečnou rezervou před Vánoci. Přitom Mobil Pohotovost hlásí skladovou dostupnost až v polovině ledna 2026.
Fotogalerie
Právě absolutní nedostupnost u prodejců v kombinaci s relativně rychlou dodávkou iPhone 17 z Apple Online Store vzbuzuje otázku, zda se ze strany Applu nejedná o záměr. Prodeje přes svou platformu jsou pro něj totiž logicky nejvýhodnější skrze marže, které nemusí tím pádem vyplácet prodejcům. Na druhou stranu je ale pravda, že Alza, Mobil Pohotovost a tak podobně mají v Česku daleko větší prodejní tradici a tedy kdyby měly tyto obchody telefony skladem, Apple by pravděpodobně utržil daleko víc.
Ať už je ale pravda jakákoliv, jisté je jedno – základní iPhone dává po letech konečně smysl, protože je z hlediska poměru cena – výkon vytvořen opravdu fenomenálně. Začíná sice „jen“ na 22 990 Kč, nicméně svými technickými specifikacemi na iPhone 17 Pro až tak neztrácí. Nelze se tak absolutně divit tomu, že jsou jablíčkáři po tomto modelu hladoví.