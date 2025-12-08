Zavřít reklamu

To tu ještě nebylo! iPhone 17 je prakticky nesehnatelný, Pro modely přitom už nyní koupíte bez problému

iPhone
Jiří Filip
0

V posledních letech jsme si tak nějak zvykli na to, že první týdny či klidně měsíce po představení nové generace iPhonů jsou tyto modely z velké části nedostatkovým zbožím. Doposud však platilo, že jestli něco nešlo sehnat, byly to modely z řady Pro a to leckdy jen některé úložné a barevné konfigurace. Letošek je však v tomto směru jiný. Zatímco Pro modely už totiž nyní seženete bez problému, iPhone 17 coby letošní základní model je stále nedostatkovým zbožím. 

Mohlo by vás zajímat

Absolutní nedostupnost iPhonu 17 hlásí prakticky všichni prodejci v čele s Mobil Pohotovostí, Alzou či třeba iStores. Pro modely mají přitom tyto obchody skladem s dodáním do druhého dne. Co se pak týče Apple Online Store, ten jediný slibuje u základního iPhone 17 relativně dobrou dostupnost, přičemž pokud si jej objednáte v jakékoliv barvě a konfiguraci dnes, dorazí vám mezi 12. až 16. prosincem – tedy s dostatečnou rezervou před Vánoci. Přitom Mobil Pohotovost hlásí skladovou dostupnost až v polovině ledna 2026. 

iPhone 17 LsA4 iPhone-17-LsA4
iPhone 17 LsA6 iPhone-17-LsA6
iPhone 17 LsA8 iPhone-17-LsA8
iPhone 17 LsA9 iPhone-17-LsA9
iPhone 17 LsA10 iPhone-17-LsA10
iPhone 17 LsA11 iPhone-17-LsA11
iPhone 17 LsA13 iPhone-17-LsA13
iPhone 17 LsA15 iPhone-17-LsA15
iPhone 17 LsA16 iPhone-17-LsA16
iPhone 17 LsA17 iPhone-17-LsA17
iPhone 17 LsA19 iPhone-17-LsA19
iPhone 17 LsA20 iPhone-17-LsA20
iPhone 17 LsA21 iPhone-17-LsA21
iPhone 17 LsA22 iPhone-17-LsA22
iPhone 17 LsA23 iPhone-17-LsA23
Vstoupit do galerie

Právě absolutní nedostupnost u prodejců v kombinaci s relativně rychlou dodávkou iPhone 17 z Apple Online Store vzbuzuje otázku, zda se ze strany Applu nejedná o záměr. Prodeje přes svou platformu jsou pro něj totiž logicky nejvýhodnější skrze marže, které nemusí tím pádem vyplácet prodejcům. Na druhou stranu je ale pravda, že Alza, Mobil Pohotovost a tak podobně mají v Česku daleko větší prodejní tradici a tedy kdyby měly tyto obchody telefony skladem, Apple by pravděpodobně utržil daleko víc. 

Mohlo by vás zajímat

Ať už je ale pravda jakákoliv, jisté je jedno – základní iPhone dává po letech konečně smysl, protože je z hlediska poměru cena – výkon vytvořen opravdu fenomenálně. Začíná sice „jen“ na 22 990 Kč, nicméně svými technickými specifikacemi na iPhone 17 Pro až tak neztrácí. Nelze se tak absolutně divit tomu, že jsou jablíčkáři po tomto modelu hladoví. 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.