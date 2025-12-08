Klíčové vylepšení iPhone 18 Pro potvrzeno dalším zdrojem!

Ačkoliv leckdo stále čeká na dodání v září představeného iPhone 17 (Pro), ve fanouškovském světě Applu se začíná čím dál tím víc šuškat o další generaci jablečných telefonů. A jak se zdá, opět bude o co stát. Přesně v tom duchu se ostatně nese i nový únik informací, o který se postaral v minulosti spolehlivý leaker vystupující na čínských sociálních sítích pod přezdívkou „Smart Pikachu“.
Leaker přišel konkrétně s tím, že Apple už se svými dodavateli testuje speciální verzi krycího skla displeje, které je schopné bez jakéhokoliv problému „prosvítit“ Face ID skryté pod displejem. Detaily o tomto vylepšení sice nejsou známé, nicméně jak se zdá, právě skrytí Face ID pod displej je pro Apple pro příští rok naprosto klíčové, kvůli čemuž má nyní tlačit na dodavatele, aby měli své výrobní linky na sklo připravené s co největším předstihem, aby nenastal s výrobou jakýkoliv problém.
iPhone 18 Pro má dorazit v nových barvách
Leaker tak de facto potvrzuje nedávné tvrzení portálu The Information, který též přišel s tím, že Apple intenzivně zkoumá možnosti skrytí Face ID pod displej, přičemž z nynějšího relativně velkého Dynamic Islandu by díky tomuto upgradu měl zbýt jen malý „průstřel“, ve kterém bude umístěn přední fotoaparát. Ten totiž Apple údajně ještě nezvládl vyvinout tak, aby byl schopen i při skrytí pod displej snímat fotky ve vysoké kvalitě. I skrytí Face ID pod displej a tedy zmenšení Dynamic Islandu coby „hluchého místa“ na displeji by ale rozhodně potěšilo.