Unikla kapacita baterie všech chystaných iPhone 17! Modely bez fyzické SIM si zásadně polepší

Do úterní Apple Keynote sice zbývají už jen poslední desítky hodin, úniky informací však rozhodně nekončí. Ba právě naopak se na světlo světa dostávají další a další detaily o telefonech, díky kterým tak bude zítřek do jisté míry jen formalitou. Tentokrát se například objevily velmi zajímavé informace o bateriích všech čtyř chystaných iPhonů 17. A jak to vypadá, Apple se konečně rozhodl využít volný prostor po odstranění SIM slotu, což přinese hmatatelnou výhodu majitelům eSIM-only verzí. Ty by se navíc měly letos poprvé prodávat i mimo USA, byť zatím není úplně jasné, kde všude.
nformace ohledně kapacity baterií novinek pochází od spolehlivého leakera ShrimpApplePro. Ten přišel konkrétně s následujícími hodnotami, kdy první kapacita je vždy ta pro model s eSIM, druhá pak pro model s fyzickou SIM:
- iPhone 17: 3692mAh (o 3,6 % víc oproti iPhone 16)
- iPhone 17 Air: 3149mAh/3036mAh (o 48 % méně oproti iPhone 16 Plus)
- iPhone 17 Pro: 4252mAh/3988mAh (až o 18,6 % víc oproti iPhone 16 Pro)
- iPhone 17 Pro Max: 5088mAh/4823mAh (až o 8,6 % víc oproti iPhone 16 Pro Max)
Jak se tedy zdá, Apple se u přepracovaných modelů iPhone 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max skutečně rozhodl využít každý milimetr volného prostoru. A právě uživatelé eSIM variant mají konečně důvod k radosti, jelikož díky absenci fyzického SIM slotu se jejich kapacita navýší v průměru o 5 % oproti modelům s klasickým slotem. Konkrétně jde u iPhonu 17 Air o 3,7 %, u iPhonu 17 Pro o 6,6 % a u iPhonu 17 Pro Max o 5,5 %.
Fotogalerie
Zajímavé je, že Apple přitom dlouhé tři roky volný prostor po odstranění SIM slotu vyplňoval jen gumovým blokem, takže letos by to mělo být vůbec první skutečné využití navíc. Apple tak konečně světu ukáže, že přechod na eSIM má skutečně praktický přínos.
Doufejme tedy, že se úniky potvrdí a majitelé eSIM-only iPhonů 17 se mohou těšit nejen na modernější design a nové funkce, ale také na výdrž baterie, která bude poprvé opravdu lepší než u klasických verzí. A to je výhoda, která rozhodně potěší každého. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že když už bude Apple dělat mezi eSIM/SIM modely takovéto rozdíly, bylo by přinejmenším vhodné je prodávat na co nejvíce trzích, aby měli uživatelé možnost volby. Snad tedy eSIM-only modely dorazí i do našich luhů a hájů.