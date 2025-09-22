Profesionální fotograf otestoval foťák iPhone 17 Pro! Jaký na něj udělal dojem?

Známý cestovatelský fotograf Austin Mann, který každý rok testuje novinky v nově představených iPhonech, zveřejnil svou recenzi iPhonu 17 Pro. Tentokrát vzal telefon na více než 150 mil dlouhou cyklistickou trasu v horách severovýchodní Itálie, kde vystoupal téměř 20 tisíc stop. Jeho postřehy jsou tradičně doprovázeny sérií nádherných fotografií a podrobným hodnocením všech hlavních novinek letošního modelu.
Fotogalerie
Nejvíce jej nadchl nový 48Mpx teleobjektiv se čtyřnásobným a osminásobným přiblížením. Podle Manna je to největší zlepšení pro fotografy za poslední roky. Zatímco loňský 5× zoom mu často připadal příliš těsný, nový 4× (100 mm) je podle něj přirozenější a bližší klasickým ohniskovým vzdálenostem používaným v portrétní fotografii. Díky vyššímu rozlišení z 12 na 48 megapixelů pak výsledné snímky přinášejí znatelně více detailů. Pozornost si získala také nová přední kamera se čtvercovým snímačem a funkcí Center Stage. Mann oceňuje, že se kamera automaticky přizpůsobuje orientaci snímku a dokáže reagovat na více osob v záběru. „Bylo to obzvlášť praktické při jízdě na kole. V jedné ruce iPhone, na očích sluneční brýle a prudké slunce. Nebyl čas nic nastavovat. Kamera vše udělala za mě,“ popsal svou zkušenost.
Mann zdůraznil, že právě tyto nenápadné, ale chytré funkce dělají uživatelskou zkušenost jedinečnou. Bez potřeby něco aktivovat nebo nastavovat. Stačí namířit iPhone a stisknout spoušť. V recenzi se autor soustředí na iPhone 17 Pro, ale krátce se zmínil také o iPhonu Air. Připouští, že jde o krásné zařízení s kvalitním hlavním snímačem, avšak absence ultraširokého a teleobjektivu jej podle něj okamžitě limitovala. Celkově Austin Mann vidí v iPhonu 17 Pro posun, který potěší jak profesionální fotografy, tak nadšené amatéry. Uvažujete o upgradu?