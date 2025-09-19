Zavřít reklamu

iPhone Air jen tak neohnete! V testu odolnosti zabodoval

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Nový iPhone Air se může pochlubit ultratenkým designem s tloušťkou pouhých 5,6 mm v nejtenějším bodě, čímž překonává dosud nejtenčí model v podobě iPhone 6 z roku 2014, který měl 6,9 mm. iPhone 6 se ovšem rychle proslavil tzv. „Bendgate“ kauzou, kdy se jeho hliníkové tělo při tlaku ohýbalo. Nabízí se proto zásadní otázka, zda podobný problém bude trápit i iPhone Air? Podle videa, které Apple poskytl serveru Tom’s Guide, byl iPhone Air podroben testu, kdy na střed zařízení působila síla 130 liber (cca 59 kg). Telefon podle popisu „odolal a nevykazoval žádné trvalé ohnutí“.

iPhone Air Bend Test

Apple zdůrazňuje, že iPhone Air splňuje a překračuje jeho vlastní přísné standardy pevnosti. Firma jej dokonce označuje za nejodolnější iPhone všech dob. Zatímco iPhone 6 používal hliníkovou konstrukci, nový iPhone Air má rám z titanu, který je výrazně pevnější a zároveň lehčí. To by mělo eliminovat problémy s ohýbáním i při dlouhodobém používání nebo zvýšené zátěži v kapse. Letošní iPhony se obecně pyšní slušnou odolností. Například Ceramic Shield 2 na displeji iPhonu 17 má nabídnout až 3× vyšší odolnost proti poškrábání oproti předchozí generaci. Rovněž simulované drop testy iPhonu 17 Pro ukázaly, že telefon odolal nárazům bez viditelného poškození.Testy samozřejmě ukazují telefony v tom nejlepším světle, protože pocházejí přímo od Applu. Odpověď na otázku, jak si iPhone Air povede v reálném světě, přinesou až nezávislé testy recenzentů a uživatelů. Nové iPhony jsou v prodeji od zítřka.

Zdroj
Diskuze

