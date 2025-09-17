iPhone 17 v prvních zahraničních recenzích září!

Apple letos u základního iPhonu 17 konečně odpískal kompromisy, se kterými se musel svět smířit u předešlých generací. A jak se zdá, toto rozhodnutí se mu náležitě vrací. Podle recenzentů se totiž novince vyplatí věnovat více pozornosti než kdy dříve. i
Phone 17 poprvé přináší ProMotion displej se 120Hz obnovovací frekvencí, Always-On funkci a navíc narostl na 6,3“. V kombinaci s vylepšenými fotoaparáty, vyšším výkonem a delší výdrží baterie se tak základní model posouvá na úroveň, která už není daleko od dražších Pro variant. Respektive, alespoň tak jej vnímají první zahraniční recenzenti.
Jacob Kastrenakes z The Verge označuje nový displej za skutečný průlom levných iPhonů: „Velikostí, rozlišením a parametry je displej iPhonu 17 stejný jako u letošního Pro. Největší novinkou ale je, že základní model konečně dostal Always-On displej. Funguje úplně stejně jako na Pro telefonech, takže když například položíte iPhone na stůl, obrazovka se jen ztlumí a zobrazí hodiny, widgety a notifikace. Možnost mrknout se na informace jediným rychlým pohledem je extrémně praktická a okamžitě dělá telefon mnohem užitečnějším.“
Podobně nadšený je i Jacob Krol z TechRadar, který 6,3″ Super Retina XDR OLED panel označuje za „hvězdu celého představení“. Jak dodává: „Displej teď podporuje ProMotion a umí se plynule přizpůsobovat od 1 Hz až po 120 Hz podle toho, co děláte. Scrollování, hraní her nebo i běžná navigace působí mnohem hladším dojmem. A k tomu je pokrytý novým Ceramic Shield 2, který je třikrát odolnější proti poškrábání než u iPhonu 16 – jasná výhra pro všechny, kteří občas svůj iPhone upustí.“
Výrazných vylepšení se dočkaly i fotoaparáty. Zatímco iPhone 16 měl jen 12Mpx ultraširokoúhlý snímač, iPhone 17 nabízí rovnou 48 Mpx. Abrar Al-Heeti z CNET hodnotí tuto změnu velmi pozitivně: „Je zajímavé, že i levnější model teď nabízí více flexibility při focení, zatímco třeba iPhone Air nemá ani 0,5× ultraširoký záběr, ani Cinematic mode pro video. iPhone 17 tak dokáže nabídnout funkce, které Air prostě nemá, a tím pádem dává základní model smysl i pro náročnější uživatele.“
Celkově se recenzenti shodují, že volba základního iPhonu už neznamená, že musíte ustoupit z klíčových funkcí. iPhone 17 je totiž letos poprvé telefon, který kombinuje rozumnou cenu s výbavou, jež byla ještě nedávno vyhrazena jen Pro modelům. Pokud jste tedy dosud sáhli po Pro hlavně kvůli displeji nebo fotoaparátu, nový iPhone 17 může být pro vás více než dostatečný.
