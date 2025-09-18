Zavřít reklamu

Profesionální fotograf otestoval foťák iPhone 17, 17 Pro a Air! Co na novinky říká?

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Zajímá vás, jak kvalitní jsou letošní iPhony z hlediska fotoaparátu? V následujících řádcích se vám pokusíme přinést odpověď. Známý fotograf a youtuber Tyler Stalman totiž dostal s předstihem od Applu nové iPhony, díky čemuž se mohl ještě před startem prodejů pustit do důkladného testu, který zaznamenal ve videu. To přitom celé natočil přímo na iPhone 17 Pro a Pro Max a zaměřil se v něm nejen na samotné parametry, ale i na to, jak se telefony chovají v praxi. A přestože by se mohlo zdát, že největší vylepšení se budou týkat zadních objektivů Pro modelů, podle Stalmana letos nejvíce překvapí přední kamera.

Ta totiž dostala nový čtvercový senzor a funkci Center Stage, která automaticky přepíná mezi portrétní a krajinnou orientací. Stalman sice tuto funkci nakonec vypnul, ale vyzdvihl jak vyšší kvalitu selfie snímků, tak i pohodlnější držení telefonu při horizontálním focení. Podle něj jde o změnu, kterou uživatelé pocítí okamžitě.

Pokud jde o hlavní fotoaparáty, rozdíly mezi základním iPhonem 17, lehčím iPhonem Air a verzemi Pro podle něj většina lidí v běžném používání nepozná. Hlavní síla Pro modelů se totiž skrývá jinde, konkrétně v práci s formátem ProRAW a JPEG-XL Lossy. Stalman oceňuje, že výsledné snímky si zachovávají detail a flexibilitu RAW souboru, ale přitom zabírají jen zlomek velikosti.

iPhone 17 Pro 1 iPhone 17 Pro 1
iPhone 17 Pro 2 iPhone 17 Pro 2
iPhone 17 Pro 3 iPhone 17 Pro 3
iPhone 17 Pro 15 iPhone 17 Pro 15
iPhone 17 Pro 16 iPhone 17 Pro 16
iPhone 17 Pro 17 iPhone 17 Pro 17
Vstoupit do galerie

Pro lepší srovnání využil i snímky fotografa Dereka Bonieckého z Trek Blogu, který stále fotí na iPhone 14 Pro Max. Vedle sebe položené ukázky jasně ukázaly, že iPhone 17 Pro přináší čistší obraz, méně šumu a přesnější barvy, a to i při zoomování nebo v horších světelných podmínkách.

Ve zbytku videa Stalman testuje i video schopnosti, kde nechybí tradičně špičková stabilizace, která je letos ještě více působivá i při přiblížených záběrech. Celkově podle něj platí, že pokud přecházíte z iPhonu 15 Pro nebo staršího, upgrade dává velký smysl a to nejen pro profesionály. Apple totiž podle něj posouvá Pro modely blíže k filmovým produkcím, ale těží z toho i běžní uživatelé. Pokud vás tedy zajímá detailní rozbor, rozhodně stojí za to pustit si celé video. Už teď je ale jasné, že Apple se s iPhony 17 Pro a 17 Pro Max snaží opět nastavit laťku mobilní fotografie výš a tentokrát možná víc, než byste čekali.

iPhone 17 (Pro) lze předobjednat zde

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.