Profesionální fotograf otestoval foťák iPhone 17, 17 Pro a Air! Co na novinky říká?

Zajímá vás, jak kvalitní jsou letošní iPhony z hlediska fotoaparátu? V následujících řádcích se vám pokusíme přinést odpověď. Známý fotograf a youtuber Tyler Stalman totiž dostal s předstihem od Applu nové iPhony, díky čemuž se mohl ještě před startem prodejů pustit do důkladného testu, který zaznamenal ve videu. To přitom celé natočil přímo na iPhone 17 Pro a Pro Max a zaměřil se v něm nejen na samotné parametry, ale i na to, jak se telefony chovají v praxi. A přestože by se mohlo zdát, že největší vylepšení se budou týkat zadních objektivů Pro modelů, podle Stalmana letos nejvíce překvapí přední kamera.
Ta totiž dostala nový čtvercový senzor a funkci Center Stage, která automaticky přepíná mezi portrétní a krajinnou orientací. Stalman sice tuto funkci nakonec vypnul, ale vyzdvihl jak vyšší kvalitu selfie snímků, tak i pohodlnější držení telefonu při horizontálním focení. Podle něj jde o změnu, kterou uživatelé pocítí okamžitě.
Pokud jde o hlavní fotoaparáty, rozdíly mezi základním iPhonem 17, lehčím iPhonem Air a verzemi Pro podle něj většina lidí v běžném používání nepozná. Hlavní síla Pro modelů se totiž skrývá jinde, konkrétně v práci s formátem ProRAW a JPEG-XL Lossy. Stalman oceňuje, že výsledné snímky si zachovávají detail a flexibilitu RAW souboru, ale přitom zabírají jen zlomek velikosti.
Fotogalerie
Pro lepší srovnání využil i snímky fotografa Dereka Bonieckého z Trek Blogu, který stále fotí na iPhone 14 Pro Max. Vedle sebe položené ukázky jasně ukázaly, že iPhone 17 Pro přináší čistší obraz, méně šumu a přesnější barvy, a to i při zoomování nebo v horších světelných podmínkách.
Ve zbytku videa Stalman testuje i video schopnosti, kde nechybí tradičně špičková stabilizace, která je letos ještě více působivá i při přiblížených záběrech. Celkově podle něj platí, že pokud přecházíte z iPhonu 15 Pro nebo staršího, upgrade dává velký smysl a to nejen pro profesionály. Apple totiž podle něj posouvá Pro modely blíže k filmovým produkcím, ale těží z toho i běžní uživatelé. Pokud vás tedy zajímá detailní rozbor, rozhodně stojí za to pustit si celé video. Už teď je ale jasné, že Apple se s iPhony 17 Pro a 17 Pro Max snaží opět nastavit laťku mobilní fotografie výš a tentokrát možná víc, než byste čekali.