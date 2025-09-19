Foťák iPhone 17 Pro a Air trpí nepříjemným problémem, oprava je již na cestě

Nové modely iPhonů vždy vzbuzují obrovská očekávání, zejména pokud jde o kvalitu fotoaparátu. Tentokrát se ale krátce po recenzích objevila zpráva o chybě, která může zkazit dojem z jinak špičkových snímků. Podle zjištění novináře Henryho Caseyho z CNN Underscored se u iPhonu Air a iPhonu 17 Pro v určitých situacích objevují na fotografiích černé čtverce a bílé čmárance.
Casey problém zaznamenal během testování iPhonu Air na koncertě, kde výrazné LED panely sloužily jako světelná kulisa. Podle jeho slov se defekt objevil přibližně u jedné z deseti pořízených fotografií. Na snímcích byly vidět malé začerněné části nebo podivné bílé linky, které narušovaly jinak kvalitní záběry. V recenzi dokonce zveřejnil ukázky poškozených snímků, které chybu jasně ilustrují.
Apple se k celé situaci vyjádřil s tím, že jde o problém, který se může vyskytnout pouze ve zcela výjimečných případech, a to ve chvíli, kdy je fotoaparát vystaven extrémně jasnému LED osvětlení přímo směřujícímu do objektivu. Nejedná se tedy o běžnou vadu fotoaparátu, ale spíše o kombinaci náročných světelných podmínek a chování algoritmů pro zpracování obrazu.
Dobrou zprávou je, že Apple má pro tuto chybu již připravené softwarové řešení. Společnost potvrdila, že plánuje vydat aktualizaci, která problém odstraní a zajistí, aby fotografie z nových iPhonů zůstaly bez rušivých artefaktů i v náročných světelných scénách. Přesné datum vydání opravné aktualizace zatím Apple neuvedl, nicméně očekává se, že by měla dorazit v některém z prvních servisních updatů po uvedení zařízení na trh.
Pro uživatele to znamená, že pokud se s tímto problémem setkají, půjde jen o dočasnou nepříjemnost. Samotný hardware fotoaparátu je v pořádku a stačí vyčkat na oficiální aktualizaci. iPhone Air i iPhone 17 Pro se začnou oficiálně prodávat dnes, tedy v pátek 19. září, a Apple tak bude chtít chybu napravit co nejdříve, aby nezastínila pozitivní ohlasy na kvalitu nových zařízení.