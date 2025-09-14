iPhone 17 Pro se mi nelíbí a iPhone Air nemá to nejdůležitější

Už dlouhé roky dostávám nový iPhone a jediné, co musím udělat, je vybrat si model a barvu. Nikdy to vlastně nebyl problém, ale letos poprvé po dlouhých letech váhám. Logika mi vždy velela sáhnout po tom nejlepším v ideální velikosti, tedy po telefonech označených jako „Pro“ v základní velikosti. Tentokrát se mi však nové modely nelíbí, a to i přesto, že telefon vnímám skutečně jen jako nástroj, který denně používám. Možná právě proto. Rozhodně ho nevnímám jako statusovou věc ani jako zařízení, na němž bych potřeboval dokazovat, že bez toho nejlepšího hardwaru bych nedokázal naprogramovat kdo ví co.
Co se iPhonu 17 Pro týká, nelíbí se mi design s výrazným hrbem na zádech ani barevné varianty. Naopak mě velmi zaujal iPhone Air, který mi připadá jako telefon přesně pro mě. Má ale jednu zásadní nevýhodu a tou je fotoaparát. Jsem člověk, který má v knihovně kolem 70 tisíc fotek, a protože hodně cestujeme a máme malé dítě, fotím prakticky každý den. Čas od času využiju zoom, širokoúhlý objektiv a další funkce, které nabízí jen iPhone 17 Pro. Navíc nefotím jen proto, abych se na snímky díval dnes, ale i proto, abych si je mohl prohlížet za 20 let na běžném 20K televizoru. Právě proto chci mít fotky v co nejlepším rozlišení a kvalitě. Dalším faktorem je výdrž baterie. Telefon používám velmi často, dnes už vyřeším většinu práce telefonáty a iMessage, místo abych seděl u počítače. A právě proto se obávám, že by iPhone Air mohl v této oblasti zklamat. Nebýt těchto dvou aspektů, neváhal bych ani vteřinu a vybral si Air. Nakonec jsem se rozhodl jinak, vzal jsem iPhone 17 Pro pro svou ženu, která tak přejde z iPhonu 14 Pro, a já si buď nechám svůj iPhone 16 Pro, nebo si přece jen pořídím iPhone 17 Pro. Nejspíš ale až za dva týdny v USA, kde navíc získám o dvě hodiny delší výdrž baterie díky absenci slotu na SIM kartu, což je asi ta poslední věc, která by mi chyběla.
Je škoda, že Apple u iPhonu Air udělal kompromisy právě v oblastech, které jsou pro mě zásadní. A myslím si, že nejen pro mě, ale i pro spoustu dalších uživatelů, kteří by jinak bez váhání sáhli právě po Air. U iPhonu 17 Pro mě kromě delší výdrže verze bez SIM slotu zaujal vlastně jen jediný prvek a to výparníková komora. Ta by měla konečně zabránit tomu, aby se telefon přehříval při jakékoli činnosti, což je problém, se kterým u iPhonů bojuju už dlouhé roky. Letos je to poprvé, co se na nový iPhone vlastně ani netěším. Budu muset rok počkat, jestli Apple nabídne iPhone Air s trojicí, nebo alespoň dvojicí fotoaparátů. Mám navíc pocit, že řada „Pro“ se posunula tak daleko směrem k profesionálům, kteří na iPhonech natáčejí hollywoodské bijáky, že už pro mě vlastně nikdy nebude tou správnou volbou.
Taky si letos nemůžu vybrat. Rád bych něco jako Air Pro.
Letos se mi také vůbec nelíbí žádný iPhone 17 Pro Max, barvy nudné, design otřesný. Modely Pro Max kupuji každý rok, ale letos vůbec nevím… Chtěl jsem koupit Air, ale nemá makro fotoaparát, který využívám prakticky nejvíce. Letošní generace telefonů i iOS jsou to nejhorší, co jsem od Applu kdy zažil…