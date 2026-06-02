Apple Watch možná čeká nejpraktičtější vylepšení za poslední roky

Ačkoliv se v posledních měsících čím dál častěji spekuluje o tom, kdy Apple konečně zásadně přepracuje design svých hodinek, zdá se, že ještě před tím by se mohly dočkat jedné velmi zajímavé změny „pod kapotou“. Podle nových informací z Jižní Koreje totiž Apple zvažuje nasazení nové generace OLED displejů, která by mohla přinést citelně nižší spotřebu energie. Konkrétně se hovoří o technologii HMO (High-Mobility Oxide), na které aktuálně pracuje společnost LG Display. Ta by měla v budoucnu nahradit dnes používanou technologii LTPO, kterou Apple využívá nejen v Apple Watch, ale také v iPhonech. Právě LTPO stojí za funkcemi jako Always-On displej nebo adaptivní obnovovací frekvence.
Nová technologie má nabídnout vyšší mobilitu elektronů v tranzistorech displeje, což zjednodušeně znamená efektivnější provoz při nižší spotřebě energie. A právě výdrž baterie je oblast, kde mají Apple Watch stále největší prostor ke zlepšení. Přestože se Apple v posledních letech snaží výdrž postupně prodlužovat, mnoho uživatelů by stále uvítalo možnost nabíjet hodinky třeba jen jednou za dva či tři dny.
Zajímavé je, že Apple podobné novinky tradičně testuje nejprve právě na Apple Watch. V minulosti se zde objevily nové displejové technologie dříve než v iPhonech a až následně zamířily do masovější produkce. Pokud se tedy HMO technologie skutečně dostane do hodinek, mohlo by jít zároveň o první krok k jejímu budoucímu nasazení i v telefonech.
Podle aktuálních informací by se první Apple Watch s novou generací OLED panelů mohly objevit už v roce 2027. To mimochodem dobře zapadá do dosavadních zpráv, podle kterých letos ani příští rok žádný výraznější redesign hodinek očekávat nemáme. Velká změna vzhledu se totiž podle zákulisních informací rýsuje až kolem roku 2028. Je však třeba dodat, že technologie je zatím stále ve fázi ověřování. LG Display musí prokázat, že je schopna zajistit dostatečnou kvalitu, spolehlivost i výrobní výtěžnost pro masovou produkci. Jinými slovy, Apple o novinku zájem má, ale její nasazení zatím rozhodně není definitivně potvrzené.
Pokud se však vše podaří, mohly by se Apple Watch za dva roky dočkat jednoho z nejpraktičtějších vylepšení posledních let. A upřímně, delší výdrž baterie by většina uživatelů ocenila pravděpodobně mnohem více než další kosmetické změny designu.