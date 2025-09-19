Zavřít reklamu

Apple začal prodávat iPhone 17 (Pro), Air, AirPods Pro 3 či nové Apple Watch Series 11, SE 3 a Ultra 3

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Je pátek 19. září krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – je tu start prodejů nedávno představených iPhone 17 (Pro), Air, AirPods Pro 3 či nové Apple Watch Series 11, SE 3 a Ultra 3. Pokud jste si tedy některou z těchto novinek v předešlých dnech objednali, s trochou štěstí vám ji dnes kurýři doručí, potažmo ji budete mít připravenou k odběru v obchodech.

iPhone 17 Pro 5 iPhone 17 Pro 5
iPhone 17 Pro 7 iPhone 17 Pro 7
iPhone 17 Pro 8 iPhone 17 Pro 8
iPhone 17 Pro 9 iPhone 17 Pro 9
iPhone 17 Pro 10 iPhone 17 Pro 10
iPhone 17 Pro 14 iPhone 17 Pro 14
iPhone 17 Pro 15 iPhone 17 Pro 15
iPhone 17 Pro 16 iPhone 17 Pro 16
iPhone 17 Pro 17 iPhone 17 Pro 17
iPhone 17 Pro 18 iPhone 17 Pro 18
iPhone 17 Pro 19 iPhone 17 Pro 19
Co se týče dostupnosti novinek, minimálně iPhony 17 a 17 Pro (Max) jsou podle dostupných informací jako již tradičně nedostupným zbožím, avšak iPhone Air prodejně podle všeho úplně nezáří. Co se týče Apple Watch, zde bychom si tipli zhoršenou dostupnost zejména u nové tmavé hliníkové varianty, která vypadá opravdu parádně. Pokud vás pak zajímá, jak novinky působí naživo, již brzy vám na našem magazínu přineseme první články, ve kterých vám vše podstatné prozradíme.

Apple Watch Series 11 1 Apple Watch Series 11 1
Apple Watch Series 11 2 Apple Watch Series 11 2
Apple Watch Series 11 3 Apple Watch Series 11 3
Apple Watch Series 11 4 Apple Watch Series 11 4
Apple Watch Series 11 5 Apple Watch Series 11 5
Apple Watch Series 11 6 Apple Watch Series 11 6
Apple Watch Series 11 7 Apple Watch Series 11 7
Apple Watch Series 11 8 Apple Watch Series 11 8
Apple Watch Series 11 9 Apple Watch Series 11 9
Apple Watch Series 11 10 Apple Watch Series 11 10
Apple Watch Series 11 11 Apple Watch Series 11 11
Apple Watch Series 11 13 Apple Watch Series 11 13
Apple Watch Series 11 14 Apple Watch Series 11 14
Apple Watch Series 11 15 Apple Watch Series 11 15
Apple Watch Series 11 16 Apple Watch Series 11 16
Apple Watch Series 11 17 Apple Watch Series 11 17
Apple Watch Series 11 18 Apple Watch Series 11 18
Apple Watch Series 11 19 Apple Watch Series 11 19
Apple Watch Series 11 20 Apple Watch Series 11 20
Apple Watch Series 11 21 Apple Watch Series 11 21
Apple Watch Series 11 22 Apple Watch Series 11 22
Apple Watch Series 11 23 Apple Watch Series 11 23
.