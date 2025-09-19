Apple začal prodávat iPhone 17 (Pro), Air, AirPods Pro 3 či nové Apple Watch Series 11, SE 3 a Ultra 3

Je pátek 19. září krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – je tu start prodejů nedávno představených iPhone 17 (Pro), Air, AirPods Pro 3 či nové Apple Watch Series 11, SE 3 a Ultra 3. Pokud jste si tedy některou z těchto novinek v předešlých dnech objednali, s trochou štěstí vám ji dnes kurýři doručí, potažmo ji budete mít připravenou k odběru v obchodech.
Fotogalerie
Co se týče dostupnosti novinek, minimálně iPhony 17 a 17 Pro (Max) jsou podle dostupných informací jako již tradičně nedostupným zbožím, avšak iPhone Air prodejně podle všeho úplně nezáří. Co se týče Apple Watch, zde bychom si tipli zhoršenou dostupnost zejména u nové tmavé hliníkové varianty, která vypadá opravdu parádně. Pokud vás pak zajímá, jak novinky působí naživo, již brzy vám na našem magazínu přineseme první články, ve kterých vám vše podstatné prozradíme.
- iPhone 17 (Pro) lze objednat zde
- iPhone Air lze objednat zde
- AirPods Pro 3 lze objednat zde
- Apple Watch 11 lze objednat zde
- Apple Watch SE 3 lze objednat zde
- Apple Watch Ultra 3 lze objednat zde