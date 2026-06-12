Nový iPhone 17 nemusíte kupovat. Takhle ho získáte za pár stovek měsíčně

Komerční sdělení: Pořízení nového iPhonu nemusí nutně znamenat jednorázový výdaj v řádu desítek tisíc korun. Stále více lidí totiž objevuje výhody pronájmu elektroniky, díky kterému mohou používat nejnovější zařízení za měsíční částku srovnatelnou s cenou běžného mobilního tarifu. Skvělým příkladem je aktuálně iPhone 17, který lze přes Mobil Pohotovost získat už za 439 Kč měsíčně. A právě tento model patří bez přehánění k tomu nejzajímavějšímu, co dnes Apple v oblasti poměru ceny a výbavy nabízí.
iPhone 17 totiž konečně dostal řadu funkcí, které byly ještě donedávna vyhrazené především dražším Pro modelům. Potěší zejména 120Hz displej s podporou Always-On, díky kterému působí celý systém výrazně plynuleji a moderněji. Samozřejmostí je vysoký výkon, kvalitní fotoaparát nebo velmi solidní výdrž baterie, která bez problémů zvládne i náročnější den. Apple navíc přidal podporu bezdrátového nabíjení Qi2.2 s výkonem až 25 W, takže doplňování energie je rychlejší a pohodlnější než kdy dříve.
Právě proto je iPhone 17 pro mnoho uživatelů ideálním vstupem do světa Applu. Nabízí totiž většinu funkcí, které lidé od moderního telefonu očekávají, aniž by bylo nutné sahat po výrazně dražších variantách. A když jej lze mít formou pronájmu za 439 Kč měsíčně, stává se celá nabídka ještě zajímavější. Po třech letech zařízení jednoduše vrátíte a můžete plynule přejít na novější model bez starostí s následným prodejem.
Pronájem navíc přináší i další výhody. Po celou dobu jeho trvání je zařízení kryto zárukou a pokud by bylo nutné telefon reklamovat, Mobil Pohotovost vám po dobu opravy zapůjčí náhradní zařízení. Nemusíte tak řešit nepříjemné situace, kdy zůstanete bez telefonu. Když si navíc porovnáte celkové náklady s klasickým nákupem a následným prodejem po několika letech používání, může být pronájem v mnoha případech překvapivě výhodnou variantou.
Je však potřeba počítat s tím, že ceny pronájmů se mohou v průběhu času měnit. Současná nabídka s měsíční splátkou 439 Kč tak nemusí být k dispozici napořád. Pokud vás proto iPhone 17 zaujal a myšlenka pravidelné obměny telefonu bez vysokých počátečních investic vám dává smysl, vyplatí se nad nabídkou příliš dlouho neváhat.