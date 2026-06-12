Budoucnost chytrého bydlení je tady. Apple v tichosti spouští revoluci, která promění vaši chytrou domácnost

Přestože se během letošní WWDC mluvilo hlavně o Siri AI a Apple Intelligence, Apple nezapomněl ani na chytrou domácnost. A právě majitelé HomePodů, Apple TV, HomeKit příslušenství a bezpečnostních kamer se letos dočkají možná největší aktualizace aplikace Domácnost za poslední roky. Apple totiž do iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate a tvOS 27 přidává několik velmi zajímavých funkcí, které mají správu domácnosti výrazně zjednodušit. Největší pozornost přitom míří na HomeKit Secure Video a využití Apple Intelligence přímo v aplikaci Domácnost.
Kamery budou chytřejší než kdy dřív
Největší novinkou je bezesporu nasazení Apple Intelligence do HomeKitu. Systém nově dokáže automaticky analyzovat události zachycené bezpečnostními kamerami a vytvářet jejich stručné shrnutí ještě před samotným přehráním záznamu. Místo ručního procházení videí tak uvidíte například informaci o tom, že někdo dorazil ke vchodovým dveřím, zaparkoval auto před domem nebo doručil balík. Uživatel tak získá mnohem lepší přehled o tom, co se na záznamu nachází, aniž by musel celé video sledovat.
Apple zároveň přidává možnost vyhledávání konkrétních událostí pomocí přirozeného jazyka. Uživatel bude moci zadat například hledání auta, osoby nebo jiné aktivity a systém automaticky vyhledá odpovídající záznamy. Další velkou změnou je podpora 4K záznamu pro kompatibilní HomeKit Secure Video kamery. Dosud byly HomeKit kamery omezeny na nižší rozlišení, což bývalo jednou z nejčastějších výtek uživatelů. iOS 27 tento limit konečně odstraňuje.
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Nejzajímavější novinky v aplikaci Domácnost
- AI shrnutí událostí zachycených bezpečnostními kamerami.
- Vyhledávání záznamů pomocí přirozeného jazyka.
- Podpora 4K videa u kompatibilních HomeKit Secure Video kamer.
- Chytřejší seskupování souvisejících notifikací.
- Lepší práce s upozorněními z bezpečnostních kamer.
- Rychlejší reakce HomeKit automatizací.
- Spolehlivější komunikace zařízení využívajících Matter.
- Vylepšená spolupráce mezi Apple TV, HomePody a HomeKit huby.
- Nižší zatížení domácí sítě při streamování z kamer.
- Vyšší stabilita celé platformy HomeKit.
Pro uživatele, kteří mají domácnost postavenou na ekosystému Applu, jde o velmi vítané změny. HomeKit byl dlouhodobě považován za bezpečnou a spolehlivou platformu, často mu ale chyběly některé pokročilé funkce, které nabízela konkurence. Právě využití umělé inteligence při práci s kamerami tento rozdíl výrazně zmenšuje.
Zajímavé je také to, že většina těchto novinek nebude vázána na novou Siri AI. Zatímco Siri AI se při startu do Evropské unie nedostane, nové funkce aplikace Domácnost by měly být dostupné i evropským uživatelům. Pro majitele HomePodů, Apple TV a HomeKit příslušenství tak může být právě Domácnost jednou z nejzajímavějších částí letošních systémových aktualizací. A protože se mezi ně řadím i já, jsem hodně zvědavý na to, jak se mi na podzim změní používání naší Smart domácnosti.