Umělá inteligence vyhlíží svůj iPhone moment. Šéf OpenAI ví, co se musí naučit od Steva Jobse

Šéf OpenAI Sam Altman tvrdí, že umělá inteligence na svůj „iPhone moment“ teprve čeká. V současnosti se podle něj nacházíme ve fázi, kterou lze přirovnat k éře chytrých telefonů před příchodem prvního iPhonu. Ačkoliv už máme k dispozici všechny potřebné technologické dílky, zatím se nenašel ten správný magický recept, jak AI plně a přirozeně začlenit do každodenního života běžných spotřebitelů.
Altman přiznává, že si z Applu musí vzít jednu zásadní lekci. Odkazuje na slavný přístup Steva Jobse, který spočíval v umění říct „ne“ tisíci dobrých nápadů, aby se firma mohla plně soustředit jen na těch několik skutečně skvělých. Sám Altman uznává, že právě v odmítání dobrých nápadů má zatím mezery.
Zároveň dodává, že byl původně přehnaně ambiciózní v odhadech, jak rychle umělá inteligence naruší ekonomiku. Přesto je přesvědčen, že nás brzy čeká vůbec největší rozmach zakládání malých podniků v historii. Tento boom bude tažen dvěma směry. Na jedné straně vzniknou firmy naplno využívající nové možnosti AI. Na straně druhé ale paradoxně uspějí i podniky, které s umělou inteligencí nebudou mít vůbec nic společného. Lidé přesycení technologiemi totiž začnou o to více vyhledávat stoprocentně autentické a čistě lidské zážitky i služby.