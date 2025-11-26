Dva roky šeptandy končí: Ive a Altman potvrdili první AI zařízení. A slíbil ho do dvou let

Na akci Demo Day pořádané Emerson Collective nabídli Laurene Powell Jobs, Jony Ive a šéf OpenAI Sam Altman neobvykle otevřený pohled do společného projektu, o němž se mluví už déle než dva roky. Poprvé potvrdili, že tým má k dispozici první fyzické prototypy AI zařízení, které by se podle jejich slov mělo začít vyrábět v horizontu méně než dvou let. Sam Altman uvedl, že nově vzniklé prototypy v něm vyvolaly nadšení i údiv nad tím, jaký kus vývoje musel proběhnout, aby se tým k tomuto bodu vůbec dostal. Vyzdvihl, že výsledná podoba vychází z dlouhých experimentů a že současná verze je podle něj mimořádně přesvědčivá.
Jony Ive připomněl, že spolupráce s OpenAI probíhá již delší dobu, byť oficiální oznámení proběhlo teprve letos na jaře. Dříve také potvrdil, že vývoj směřuje ke skupině zařízení bez tradičních displejů, což naznačuje snahu vytvořit nový typ interakce mezi člověkem a technologií. Konkrétní funkce ani vzhled chystaného produktu však oba stále tají. Altman pouze naznačil svou motivaci. Podle něj se uživatelská zkušenost s dnešními chytrými telefony (zejména iPhonem) podobá průchodu rušným Times Square. Přes všechen obdiv k iPhonu cítí, že svým dnešním pojetím odvádí pozornost místo toho, aby podporoval soustředění. Nové AI zařízení má podle něj tuto rovnováhu napravit a přinést klidnější, přirozenější způsob používání technologií.