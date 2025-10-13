Tato nová aplikace od OpenAI překonala na mobilech už milion stažení!

OpenAI má další důvod k radosti. Její nová aplikace Sora určená pro tvorbu videí generovaných umělou inteligencí totiž pokořila hranici jednoho milionu stažení a to dokonce rychleji než samotný ChatGPT. Informaci na sociální síti X potvrdil vedoucí projektu Bill Peebles, který dodal, že zájem o Soru roste raketovým tempem, i když je zatím přístupná pouze na pozvánky a funguje výhradně v USA a Kanadě.
Sora byla uvedena na konci září a během několika dnů se vyšvihla na první místo mezi bezplatnými aplikacemi v App Storu. A není divu – slibuje totiž to, co dosud působilo spíš jako sci-fi. Umožňuje vytvářet realistická videa z obyčejných záběrů lidí, které si uživatelé sami nahrají. Stačí krátký klip, takzvaný cameo, který pak Sora dokáže přetvořit v libovolnou scénu podle zadaného textového promptu.
Aplikace zároveň nabízí možnost sdílet cameo s ostatními, takže vaši přátelé (nebo kdokoliv na platformě) mohou generovat videa, kde figurujete vy. Tento princip ale vyvolal i vlnu kritiky, zejména kvůli obavám z možného zneužití identity a obsahu, který už někteří komentátoři označili za „AI slop“, tedy vizuálně působivý, ale často bez hlubšího smyslu. Na popularitu aplikace to však nemá prakticky žádný vliv.
Srdcem celé platformy je model Sora 2, který zvládá komplexní pohyby, realistické scény i filmové a anime stylizace. Nově umí i generovat zvuk, takže výsledná videa jsou kompletní multimediální projekty. OpenAI aplikaci nastavila tak, aby zobrazovala obsah od lidí, které uživatel sleduje nebo s nimiž interaguje, a zároveň pravidelně provádí ankety o duševní pohodě uživatelů – zjevně snaha o „přátelštější“ sociální prostředí. Kdy, potažmo zda vůbec dorazí Sora do Evropy, je nicméně zatím nejasné.