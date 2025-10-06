Klony Sora 2 zaplavily App Store! Apple naštěstí rychle zakročil

OpenAI si s aplikací Sora zatím dává načas, oficiálně je totiž dostupná zatím jen v USA a Kanadě. To ale nezabránilo mnoha vývojářům po celém světě, aby se na jejím jménu pokusili přiživit. App Store se tak během posledních několika dní zaplnil desítkami aplikací, které se za Soru 2 buď přímo vydávají, nebo alespoň snaží vzbudit dojem, že s ní mají něco společného.
Na situaci upozornil John Gruber z portálu Daring Fireball, podle kterého se mezi nejstahovanějšími aplikacemi v kategorii Foto a video objevila i aplikace s názvem „Sora 2: AI Video Generator“, která se dokázala vyšplhat až na deváté místo v americkém App Store A nebyla zdaleka jediná. Při vyhledání „Sora 2“ se v App Storu objevovalo zhruba tucet podobných titulů. Některé dokonce používaly logo OpenAI, jiné si v popisku přisvojovaly i technologii Google Veo 3. Všechny měly společné to, že nabízely in-app nákupy, často formou poměrně drahých týdenních předplatných. Uživatelé, kteří netuší, že oficiální Sora je zatím dostupná pouze v USA a Kanadě, tak mohli snadno nabýt dojmu, že stahují originální aplikaci.
Podobné situace se bohužel v App Storu objevují poměrně pravidelně. Vždy, když se kolem nového produktu vytvoří silný mediální zájem, následuje vlna napodobenin snažících se využít pozornosti uživatelů. Apple sice podobné aplikace obvykle rychle odstraňuje, ale než k tomu dojde, dokážou si jejich autoři často přijít na nemalé peníze. Většina podvodných klonů z App Storu už sice naštěstí zmizela nebo se vrátila ke svým původním názvům, nicméně zcela určitě z uživatelů vytáhly nemalé peníze. Pokud tedy Sora láká na iPhone i vás, buďte opatrní – v tuzemském App Store totiž k dispozici není.