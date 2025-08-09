Zkuste tento AI prompt a nechte své oblíbené logo zazářit ve skleněné podobě

Už jsme si ukázali, jak pomocí AI proměnit značková loga v pletené umělecké kousky nebo dortové designy, které vypadají jako vystřižené z cukrářského katalogu. Pokud ale toužíte po něčem modernějším, elegantnějším a současně technicky působivém, máme pro vás další tip. Tentokrát si zahrajeme s realistickým sklem, světlem a bokehem – a výsledkem bude vizuál, který působí, jako by vznikl v high-end produkčním studiu.
Pomocí generativní AI (my testovali GPT-4o) totiž můžete vytvořit fotorealistickou scénu lidské ruky, která drží skleněnou verzi loga vaší oblíbené značky, a to se všemi detaily, které dělají špičkovou produktovou fotografii tím, čím je. Celý výjev pak působí tak věrohodně, že by si jej na Instagram klidně mohlo dát i samotné Apple nebo Tesla.
Fotogalerie
Stačí zadat následující prompt:
Create a photorealistic 1080×1080 image of a human hand naturally holding a translucent glass version of the [BRAND] logo in its original vibrant colors, tilted at an angle to showcase depth and premium material quality. Use soft natural daylight with gentle reflections, internal light scatter, and colored highlights on realistic fingertips. Set against a softly blurred modern cityscape background in bokeh. Render in 4K quality with macro lens effect, shallow depth of field, accurate glass refraction, and realistic material shaders for social media showcase.
Jak si to představit v praxi? Představte si například logo Applu, plně průhledné, vytvořené z vrstveného skla s jemnými barevnými odlesky, jak jej drží přirozeně nasvícená lidská ruka. Prsty vrhají měkké stíny, světlo se lomí skrze materiál, povrch loga působí hladce a prémiově. V pozadí je jemně rozmazané město s bokehem, který scéně dodává hloubku i atmosféru.
Celý záběr má čtvercový formát 1080×1080, ideální pro sociální sítě, a díky 4K renderu, makro efektu a přesné simulaci lomu světla ve skle působí jako skutečné foto. Přitom jde o čistě digitální výtvor.
Ať už tvoříte obsah pro značku, designujete koncepty pro klienty, nebo si jen hrajete s možnostmi generativní AI, tenhle prompt posouvá vizuální dojem o úroveň výš. Ukazuje, že i logo – které jsme zvyklí vnímat jako plošnou grafiku – se může proměnit v designový objekt hodný výstavní vitríny.