Vytvořte si pomocí tohoto AI promptu útulnou pletenou verzi loga vaší oblíbené značky

V době, kdy si s umělou inteligencí můžete navrhnout prakticky cokoli – od realistických dortů až po celé interiéry – se fantazii meze skutečně nekladou. Pokud ale místo sladkého vizuálu toužíte po něčem jemnějším, klidnějším a s nádechem ruční práce, máme pro vás prompt, který vám pomůže vytvořit hyperrealistickou, pletenou verzi loga vaší oblíbené značky. A výsledek vypadá tak dobře, že by klidně mohl viset na zdi stylového ateliéru nebo být hlavním vizuálem kreativní kampaně.

Stačí zadat do vašeho oblíbeného generátoru obrázků (my testovali ChatGPT) následující prompt – a pokud značka, kterou chcete vizuálně zpracovat, není všeobecně známá, doporučujeme připojit i referenční obrázek jejího loga.

Prompt pro generování:

Create a hyper-realistic 3D rendering of the [NÁZEV ZNAČKY] logo, hand-crafted from thick braided wool yarn. The logo is knitted in high detail with visible yarn texture and outlined with soft cream stitching. Display it on a pastel beige felt mat on a light oak wooden craft table, surrounded by matching yarn balls, knitting needles, a folded patchwork cloth, and a ceramic cup of tea. Sunlight streams from a side window, casting soft shadows. Clean, cozy, top-down composition. 1080×1080 square format.

Co si pod tím představit? Logo například značky Apple, Nike, nebo třeba Starbucks, vypadá, jako by jej někdo s láskou a precizností upletl z husté vlny. Každé vlákno je jemně texturované, s viditelnými detaily stehů a měkkým krémovým obšitím po okrajích. To celé je položené na pastelově béžové plsti, usazené na dřevěném stole z jemně světlého dubu. Kolem nechybí klubíčka, jehlice, složený patchwork ani šálek horkého čaje – zkrátka idyla, která dýchá ruční tvorbou a klidem.

Vše je navíc stylizované ve čisté top‑down kompozici, tedy pohledu shora, ve čtvercovém formátu 1080 × 1080 px, což je ideální třeba pro použití na Instagramu. Výsledný obrázek je nejen oku lahodící, ale působí i nečekaně autenticky – a to i přesto, že vznikl kompletně digitálně.

Pokud máte rádi ruční práce, minimalistický design nebo prostě hledáte nový způsob, jak vizuálně oživit logo vaší značky, tenhle prompt by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Kombinuje totiž moderní sílu AI s estetikou, která se jen tak neokouká.