Vytvořte pomocí tohoto AI promptu dokonalý dort z loga vaší oblíbené značky

Chcete spojit lásku ke sladkému a ke značkám, které milujete? Nechte umělou inteligenci navrhnout dort jako z cukrářského nebe – v barvách a stylu vašeho oblíbeného loga. Třeba se po zhlédnutí výsledného obrázku odhodláte i k pečení.

AI nástroje pro generování obrázků umí v dnešní době nejen generovat fotorealistické obrázky, ale také je stylizovat do neodolatelných kompozic, které vypadají jako vytažené z prestižního cukrářského magazínu. A co kdyby takový dort nesl vizuální identitu vaší oblíbené značky?

AI vám může během několika vteřin vygenerovat návrh luxusního dortu, který vypadá jako skutečný – a přitom vznikl jen na základě textového zadání. Ideální pro sociální sítě, branding, tematické večírky… nebo prostě jen pro radost.

Jak vytvořit dort s logem oblíbené značky

Jak na to? Postup je jednoduchý.

Vyberte si značku, kterou milujete – může to být třeba Apple, Nike, Chanel, nebo i něco méně známého.

Pokud jde o méně známé logo, můžete AI pomoci jeho nahráním – většina nástrojů pro generování obrázků vám umožní nahrát referenční obrázek (logo).

Do vámi zvoleného nástroje (my testovali ChatGPT) zkopírujte a vložte následující prompt:

A hyper-realistic gourmet cake inspired by the [název značky] logo. The cake is shaped to reflect the essence of the brand, with realistic edible layers and textures. Its surface and decoration feature shades of [barvy], integrated naturally using dusted powder, cream, and a fresh slice of [ovoce]. The cake appears rich, moist, and delicious — inviting to eat. Plated on a white ceramic dish over a marble table. Shot at a 3/4 angle, under soft natural window light. Ultra-sharp focus, 4K photorealistic food styling, shallow depth of field. Elegant, high-end presentation, perfect for social media.

Tvorba realistického dortu inspirovaného logem oblíbené značky pomocí umělé inteligence představuje zajímavé spojení vizuální kreativity, designu a technologických možností. Výsledný obraz může sloužit jako atraktivní vizuál pro marketingové účely, inspirace pro produktový design nebo jednoduše jako forma estetického vyjádření. Díky pokročilým AI nástrojům je tento proces dostupný i bez předchozích grafických zkušeností, a nabízí tak nové způsoby, jak originálně pracovat s firemní identitou či osobními preferencemi.