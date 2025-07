Tento skvělý AI prompt vám vytvoří skvělé selfie s Cristianem Ronaldem

Nepotkali jste Cristiana Ronalda? Nevadí. Díky umělé inteligenci si s ním přesto můžete pořídit selfie – a to bez čekání na letišti, bez přelézání plotů tréninkových center a hlavně bez trapného „Můžeme se vyfotit, prosím?“. Jen si dejte pozor – Ronaldova nálada může být všelijaká a jeho outfit ještě podivnější.

Je to jednoduché. Stačí do ChatGPT nahrát vlastní selfie – ideálně takovou, která sama o sobě působí… řekněme nenápadně. Žádná instagramová póza, žádný upravený úsměv. Vsaďte na přirozenost – třeba fotku, kterou jste omylem pořídili při vytahování mobilu z kapsy. A pak použijte tento prompt:

Take an extremely ordinary and unremarkable iPhone selfie, with no clear subject or sense of composition—just a quick accidental snapshot. The photo has slight motion blur and uneven lighting from streetlights or indoor lamps, causing mild overexposure in some areas. The angle is awkward and the framing is messy, giving the picture a deliberately mediocre feel, as if it was taken absentmindedly while pulling the phone from a pocket. The main character is (ronaldo) taking the selfie, and [uploaded person’s face] stands next to the main character, both caught in a casual, imperfect moment. The background shows a lively Street at night, with neon lights, traffic, and blurry figures passing by. The overall look is intentionally plain and random, capturing the authentic vibe of a poorly composed, spontaneous iPhone selfie.