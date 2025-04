Jak z fotky vytvořit vlastní akční figurku pomocí AI [Kompletní návod]

Po nedávném boomu s obrázky v Ghibli stylu nyní ovládají sociální sítě akční figurky vytvořené na základě fotek de facto kohokoliv vás jen napadne. Pokud byste se v akční figurku chtěli proměnit i vy, potažmo by vás zajímalo, jako by vypadal v „jejím těle“ někdo jiný, v následujících řádcích vám poradíme, jak z fotky vytvořit vlastní akční figurku pomocí AI. Pojďme tedy na to.

Jak z fotky vytvořit vlastní akční figurku pomocí AI

1. Vyberte vhodnou fotku, ze které bude akční figurka vytvořena. Ideálně by měla zachycovat celé vaše tělo.

2. Zkopírujte do ChatGPT následující text:

„Chci vytvořit realistický obrázek sebe jako stylizované akční figurky.

Chci, aby výsledek byl:

postava jako akční figurka ve stylovém blistru (plastovém obalu)

pozadí odpovídající mojí osobnosti

čtyři doplňky, které mě vystihují

stylizace podle mého oblíbeného estetična

celé to vypadá jako produktová fotografie – fotka obalu drženého v ruce, s realistickým světlem a hloubkou ostrosti

Níže je univerzální prompt, který pak přizpůsobíš podle informací, které ti za chvíli doplním:

✅ Generický AI Prompt k doplnění:

„Create a stylized action figure of DOPLNIT_JMÉNO inside elegant, modern blister packaging. The background is a DOPLNIT_POZADÍ (e.g. minimalist tech store, gamer room, glam vanity corner, etc.). The figure is a person with DOPLNIT_VZHLED (e.g. hairstyle, expression), dressed in DOPLNIT_OBLEČENÍ (e.g. black hoodie, dress, casual look, etc.). Title on the packaging: ‚DOPLNIT_NÁZEV_EDICE‘. Accessories include: DOPLNIT_DOPLNĚK_1, DOPLNIT_DOPLNĚK_2, DOPLNIT_DOPLNĚK_3, and DOPLNIT_DOPLNĚK_4. The packaging design is inspired by DOPLNIT_STYL (e.g. Apple aesthetics, gaming, pastel glam, etc.) – with a clean layout, rounded corners, and subtle shadows. Bottom label: ‚DOPLNIT_TEXT_NA_SPODNÍ_ČÁSTI_OBALU‘. The entire packaging is held by a human hand, as a product photo. Use photorealistic lighting and depth of field, similar to product photography.“

na všechny věci co mám DOPLNIT se me zeptej a ty mi pošleš finální prompt který já pak použiju“

3. Odpovězte ChatuGPT na veškeré doplňující otázky a počkejte, než se obrázek vygeneruje.

4. Pokud nejste s některou z jeho částí spokojení, co možná nejpřesněji ChatuGPT popište, co má opravit a jakým stylem a počkejte, až tak učiní.

5. Užijte si výsledek

Jak můžete sami vidět, umělá inteligence dokáže v dnešní době hotové zázraky a ačkoliv je leckdy výsledek třeba ještě dodatečně upravit, obecně se dá říci, že i první neupravená verze vytvořená do pár minut bude vždy lepší než kdybyste se o něco podobného snažili v grafických editorech sami bez jakýchkoliv zkušeností. Tato zajímavost se tedy určitě vyplatí vyzkoušet.