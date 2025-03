Vyzkoušejte nový trend sociálních sítí! Jak převést fotku na kreslený Ghibli obrázek

Sociální sítě plní v posledních dnech nový trend ve formě kreslených obrázků, které jsou pomocí umělé inteligence vygenerované z reálných fotek. To se totiž nedávno naučil ChatGPT a jelikož jsou jeho výtvory v takzvaném Ghibli stylu leckdy opravdu líbivé, mnoho uživatelů nyní ve velkém převádí své fotky právě na kreslené verze ve snaze zjistit, jak by v animované verzi vypadali buď oni, jejich příbuzní či třeba přátelé. Pokud zajímá totéž i vás, ale nevíte, jak na to, v následujících řádcích vám poradíme.

Ghibli styl pochází ze slavného japonského animačního studia Studio Ghibli, které v roce 1985 založili Hayao Miyazaki, Isao Takahata a producent Toshio Suzuki. Je charakteristický ručně kreslenou animací s jemnými detaily, bohatou paletou barev a atmosférickým světlem, které dodává scénám hloubku a kouzlo. Postavy mají výrazné, ale jemné rysy, často s velkýma očima a emotivními výrazy, což podtrhuje jejich lidskost a vřelost. Přírodní prostředí v tomto stylu bývá nádherně vykreslené, s bujnou vegetací, realistickými oblohami a pečlivě zpracovanými detaily, které dodávají světu autenticitu. Díky kombinaci kouzelné estetiky, silných příběhů a emocionální hloubky si Ghibli styl získal obrovskou popularitu po celém světě a ovlivnil mnoho dalších umělců i filmových tvůrců.

Jak převést fotku na kreslený Ghibli obrázek

Otevřete ChatGPT, stačí klidně i v bezplatné verzi Zadejte mu „Předělej fotku, kterou ti pošlu, do Ghibli stylu“ Nahrajte fotku, kterou chcete předělat a počkejte, než ji ChatGPT „překreslí“

Na závěr je nutné dodat, že zatímco občas se mu fotka podaří překreslit opravdu parádně, jindy má mouchy, které člověk skoro až nechápe, jak se na ní mohly dostat, jelikož na originální fotce nejsou. Krásným příkladem můžou být snímky v galerii níže, kdy první fotku dokázal ChatGPT předělat velmi dobře, zatímco na druhé nesmyslně zvýraznil zuby, kvůli čemuž vypadá fotka zvláštně. Je nicméně fajn, že vám ChatGPT umožňuje dodatečné úpravy, o které jej stačí požádat a on je následně udělá. V případě bezplatné verze ale počítejte s tím, že si na ně dost možná budete muset počkat. Generování podobných obrázků je totiž pro ChatGPT dost náročné.