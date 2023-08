Barbie me: Proměňte se v opravdovou Barbie!

Zajímá vás, jak byste vypadali, kdyby vás Mattel přetvořil do jedné ze svých Barbie panenek, popřípadě do Kena? Pokud ano, máme pro vás tip na webovou stránku, na které se přesně tuto věc dozvíte. Internetem totiž koluje barbie-kenovský AI generátor obrázků, který dokáže z vaší fotky vytvořit právě Barbie či Kena a to do několika sekund. Pokud vás tedy láká proměnit se v panenku, nyní máte jedinečnou možnost.

Jak ze sebe vytvořit Barbie