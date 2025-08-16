Recenze Spello ForceDrive Qi2 Cooling: Když MagSafe držák konečně dává smysl i při delších cestách

Přiznám se bez mučení – testování držáků do auta s MagSafe je pro mě obvykle tak trochu rutina. Většina z nich totiž nabídne víceméně totéž, tedy jednoduché uchycení, nějaký ten základní výkon pro nabíjení a většinou lehce kompromisní stabilitu. Jenže tentokrát jsem narazil na kousek, který mě donutil změnit názor na to, co všechno může takový držák vlastně nabídnout. Řeč je o Spello ForceDrive Qi2 Cooling, který se nejen pevně ukotví do ventilace, ale navíc zvládá aktivně chladit váš iPhone během nabíjení. A že je to znát.
Technické zpracování a uchycení do ventilace
Začněme klasicky u konstrukce. Spello se rozhodlo jít cestou uchycení do ventilační mřížky, což je za mě osobně nejlepší možná volba. Jednak je telefon díky tomu ideálně v zorném poli, jednak se lépe vyhnete přehřívání v letních měsících, protože proudění vzduchu pomáhá chlazení. Samotný úchyt je navíc opravdu bytelný. I při přejezdu dlažebních kostek nebo v utaženějších zatáčkách držel iPhone 16 Pro pevně na svém místě, bez jakéhokoliv náznaku viklání.
Zpracování jako takové pak působí opravdu poctivě. Plast není tenký ani laciný, vše je slícované tak, jak má být, a i samotná hlavice držáku s možností natočení funguje plynule a s rozumnou mírou tuhosti. Telefon si tak můžete jednoduše přizpůsobit, kdy režim na výšku využijete pro pro klasické používání, nebo třeba na šířku, pokud často spoléháte na navigaci. Vše samozřejmě bez jakýchkoli zbytečných aretačních koleček nebo složitých mechanismů. Tady je prostě vidět, že někdo při návrhu přemýšlel prakticky.
MagSafe konečně s přidanou hodnotou
Hlavní tahák je ale samozřejmě MagSafe. Kompatibilita je tu bez výhrad – testoval jsem s iPhonem 16 Pro, 16 Plus, 15 Pro a dokonce i 16e s MagSafe krytema ve všech případech bylo magnetické uchycení naprosto jisté. Tedy samozřejmě za předpokladu, že používáte MagSafe kompatibilní kryt nebo jedete úplně bez něj. To ale ve výsledku platí u jakéhokoliv MagSafe příslušenství.
To, co dělá tenhle držák výjimečným, ale není jen samotné nabíjení. Qi2 standard tady umožňuje nabíjet výkonem až 15 W, což byla donedávna výhrada jen originálního MagSafe nabíjecího poku, a to už samo o sobě potěší. Jenže pak přijde ta pravá lahůdka ve formě aktivního chlazení, které je v kombinaci s rychlým nabíjením naprostou lahůdkou. Držák totiž ve své zadní části ukrývá malý ventilátor, který se automaticky spouští při nabíjení a který funguje opravdu dobře. Telefon dokáže skutečně kvalitně ochladit a vy tak nemusíte absolutně řešit to, že by u něj hrozilo dříve či později přehřátí.
Pokud se pak ptáte, co v praxi znamená Qi2 standard z hlediska rychlosti nabíjení, je to například to, že iPhone 16 Pro zvládnete bez kabelu dobít z nuly na sto zhruba za dvě hodiny a to je na poměry bezdrátového nabíjení skutečně výjimečný výsledek. Jestli jste tedy stejně jako já vnímali doposud autonabíječky spíše jako nouzové řešení nežli něco, co by vám telefon zvládlo nabít skutečně rychle, tento kousek s podporou Qi2 vás přesvědčí o opaku.
Upřímně? Před testem jsem bral tuto vychytávku spíš jako něco, co může působit zajímavě na papíře, ale realita může být dost jiná. Jenže pak přišla první reálná zkouška – odpolední jízda přes Brno směr Mikulov, slunce praží do čelního skla, navigace jede na plné obrátky, k tomu Spotify a občas nějaký hovor. Normálně by se iPhone přehřál tak, že by nabíjení zpomalil nebo rovnou vypnul. O to víc mě potěšilo, že tentokrát se nic takového nekonalo. Telefon zůstal teplotně v pohodě, nabíjení běželo plynule dál a já nemusel nic řešit. A co víc – ventilátor je tichý. V interiéru auta si ho prakticky nevšimnete, pokud zrovna nemáte úplně vypnuté rádio a jedete po hladkém asfaltu.
Drobnosti, které potěší
Za zmínku stojí i pár drobností, které rozhodně potěší. Jedná se třeba o to, že v balení nechybí dostatečně dlouhý kabel, který snadno dosáhne do zapalovače, a pokud používáte 20W adaptér (což bych doporučil), využijete nabíjecí výkon skutečně naplno. A pak je tu ještě jeden detail – držák vypadá v autě prostě dobře. Není to žádná svítící diskotéka ani designová exhibice. Černý matný povrch, decentní logo, kompaktní rozměry. Někdy je prostě méně víc.
Resumé
Spello ForceDrive Qi2 Cooling mě příjemně překvapil. Nečekal jsem, že držák do ventilace za rozumnou cenu může nabídnout kombinaci kvalitního MagSafe uchycení, spolehlivého bezdrátového nabíjení a ještě k tomu aktivního chlazení, které má v reálném provozu skutečně smysl. A přesto se to povedlo.
Pokud jezdíte často, používáte navigaci, streamujete hudbu nebo prostě jen nechcete řešit, že se vám iPhone v autě přehřívá a nenabíjí, tohle je řešení, které stojí za to. Ano, není to úplně nejlevnější držák na trhu, ale funkčně i zpracováním se bez problému vyrovná i podstatně dražším konkurentům. A v některých ohledech je dokonce překonává.
Za mě jasný tip pro všechny, kdo chtějí mít telefon v autě bezpečně, efektivně a zároveň elegantně vyřešený. A bonus navíc – funguje skvěle i s těžšími modely iPhonů. Tohle není jen držák. Tohle je spolehlivý parťák na každou cestu.
Slevový kód
Pokud vás nabíječka Spello ForceDrive Qi2 Cooling zaujala, máme pro vás dobrou zprávu. Díky slevovému kódu spello20 ji 10 nejrychlejších z vás získá o 20 % levněji, což je suverénně nejnižší cena na českém trhu. Nabíječka vás totiž ve výsledku díky kódu vyjde jen na 779 Kč namísto obvyklých 974 Kč. Není tedy nad čím váhat.