Vytvořte si pomocí tohoto AI promptu minimalistické ikonky v neonovém designu

Chcete dodat ploše svého iPhonu moderní a originální vzhled? Díky generativní AI si dnes snadno vytvoříte vlastní sadu minimalistických neonových ikonek, které zaujmou čistými liniemi a jemným nasvícením. Stačí jen dobře napsaný prompt a trocha fantazie.
Minimalistické ikonky v neonovém stylu patří mezi oblíbené designové trendy posledních let. Vynikají jednoduchostí, ale zároveň dokážou na černém pozadí působit velmi efektně. Jejich kouzlo spočívá v kombinaci tenkých vektorových linií a jemně zářícího barevného přechodu, který připomíná neonová světla.
Velkou výhodou je, že si ikonky můžete nechat vygenerovat prakticky s jakýmkoli motivem – od běžných technologických aplikací (Safari, Instagram, Spotify) až po ikonické loga z popkultury, sportu nebo hudebních skupin. Tak si snadno vytvoříte zcela unikátní set, který bude odrážet vaše osobní zájmy a styl.
Jak na to krok za krokem
Abyste mohli začít tvořit, budete potřebovat generátor obrázků založený na umělé inteligenci (například DALL·E nebo MidJourney). Poté stačí vložit dobře připravený prompt a upravit v něm jen konkrétní logo nebo motiv.
- Otevřete si vybraný AI generátor obrázků.
- Vložte prompt (najdete níže) a do hranatých závorek doplňte logo nebo aplikaci, kterou chcete mít v ikonkovém stylu.
- Nechte AI vygenerovat několik variant.
- Vyberte tu, která vám připadá nejhezčí, a stáhněte ji.
- Obrázek ořízněte do čtverce a nastavte jako vlastní ikonku na ploše iPhonu.
- Proces opakujte pro další ikonky, dokud nebudete mít kompletní sadu.
Prompt můžete zkopírovat zde: