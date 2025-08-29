Zavřít reklamu

Vytvořte si pomocí tohoto AI promptu minimalistické ikonky v neonovém designu

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Chcete dodat ploše svého iPhonu moderní a originální vzhled? Díky generativní AI si dnes snadno vytvoříte vlastní sadu minimalistických neonových ikonek, které zaujmou čistými liniemi a jemným nasvícením. Stačí jen dobře napsaný prompt a trocha fantazie.

Mohlo by vás zajímat

Minimalistické ikonky v neonovém stylu patří mezi oblíbené designové trendy posledních let. Vynikají jednoduchostí, ale zároveň dokážou na černém pozadí působit velmi efektně. Jejich kouzlo spočívá v kombinaci tenkých vektorových linií a jemně zářícího barevného přechodu, který připomíná neonová světla.

Velkou výhodou je, že si ikonky můžete nechat vygenerovat prakticky s jakýmkoli motivem – od běžných technologických aplikací (Safari, Instagram, Spotify) až po ikonické loga z popkultury, sportu nebo hudebních skupin. Tak si snadno vytvoříte zcela unikátní set, který bude odrážet vaše osobní zájmy a styl.

Jak na to krok za krokem

Abyste mohli začít tvořit, budete potřebovat generátor obrázků založený na umělé inteligenci (například DALL·E nebo MidJourney). Poté stačí vložit dobře připravený prompt a upravit v něm jen konkrétní logo nebo motiv.

  • Otevřete si vybraný AI generátor obrázků.
  • Vložte prompt (najdete níže) a do hranatých závorek doplňte logo nebo aplikaci, kterou chcete mít v ikonkovém stylu.
  • Nechte AI vygenerovat několik variant.
  • Vyberte tu, která vám připadá nejhezčí, a stáhněte ji.
  • Obrázek ořízněte do čtverce a nastavte jako vlastní ikonku na ploše iPhonu.
  • Proces opakujte pro další ikonky, dokud nebudete mít kompletní sadu.

Prompt můžete zkopírovat zde:

AI Neonove ikonky 1 AI Neonove ikonky 1
AI Neonove ikonky 2 AI Neonove ikonky 2
AI Neonove ikonky 3 AI Neonove ikonky 3
AI Neonove ikonky 4 AI Neonove ikonky 4
AI Neonove ikonky 5 AI Neonove ikonky 5
AI Neonove ikonky 6 AI Neonove ikonky 6
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.