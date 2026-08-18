ChatGPT a Claude výrazně zlevňují. AI čeká pořádná cenová válka

Umělá inteligence se může firmám začít výrazně vyplácet. OpenAI a Anthropic totiž podle aktuálních informací snižují ceny svých AI modelů, přičemž v některých případech jde o opravdu výrazné zlevnění. Důvod je přitom poměrně jednoduchý – stále větší tlak levnějších čínských konkurentů.
OpenAI podle Financial Times snížila cenu modelu GPT-5.6 Luna za milion vstupních tokenů z jednoho dolaru na pouhých 20 centů. U výstupních tokenů pak cena klesla ze šesti dolarů na 1,20 dolaru. V přepočtu tak jde přibližně o pětinové ceny oproti dosavadnímu stavu. Podobný krok udělal také Anthropic. Ten představil nový Claude Opus 5, který má být podle dostupných informací za polovinu ceny jeho dosavadního nejvýkonnějšího modelu. Firma zároveň zrušila plánované zářijové zdražení modelu Sonnet 5.
Za výrazným zlevňováním stojí především čínská konkurence. Modely společností jako DeepSeek nebo Moonshot dokážou nabídnout výrazně nižší provozní náklady a stále více firem je proto začíná testovat nebo přímo nasazovat. Například DoorDash a Airbnb už podle dostupných informací využívají také čínské AI modely, aby snížily své výdaje. Zajímavé přitom je, že nejde pouze o boj o cenu samotného tokenu. Firmy stále častěji řeší skutečnou cenu dokončení konkrétního úkolu. Výkonnější model totiž může stejnou práci zvládnout s menším počtem pokusů a tokenů, takže papírově dražší AI může být ve výsledku levnější.
Podle dostupných údajů se průměrné ceny modelů předních amerických AI společností od poloviny července snížily téměř o čtvrtinu. A vzhledem k tomu, jak rychle se čínská konkurence přibližuje americkým lídrům, je dost možné, že jsme teprve na začátku pořádné cenové války o firemní zákazníky.