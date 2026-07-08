Umělá inteligence v chytrých hodinkách zažívá obrovský boom. Apple zde zcela dominuje

Zpracování úloh umělé inteligence přímo v zařízení je obrovským trendem, který zásadně mění trh s nositelnou elektronikou. Podle nejnovější zprávy analytické společnosti Counterpoint Research vzrostly celosvětové dodávky chytrých hodinek s podporou takzvané Edge AI v prvním čtvrtletí roku 2026 meziročně o 70 %. Výsledkem je, že tyto pokročilé modely nyní tvoří rovnou čtvrtinu všech dodaných kusů. Naprosto zásadní je však zjištění, že zhruba 90 % všech těchto hodinek nese logo nakousnutého jablka. Apple tak v tomto segmentu s obrovským náskokem dominuje.
Co vlastně znamená Edge AI v praxi?
Pojem Edge AI označuje schopnost zařízení zpracovávat úkoly spojené s umělou inteligencí lokálně, tedy zcela bez nutnosti odesílat citlivá data ke zpracování na vzdálené cloudové servery. Analytici z Counterpoint Research definují Edge AI hodinky jako zařízení vybavená dedikovaným Neural Enginem nebo NPU jednotkou, která dokáže částečně nebo plně spouštět modely strojového učení. Podmínkou je, aby alespoň jedna klíčová zdravotní, bezpečnostní nebo interaktivní funkce probíhala čistě na tomto lokálním akcelerátoru.
V praxi to znamená, že se u hodinek Apple Watch integrovaný Neural Engine stará o bleskové zpracování gest, požadavků na asistentku Siri a o vyhodnocování důležitých zdravotních a bezpečnostních signálů přímo na vašem zápěstí. Zajišťuje se tím nejen okamžitá odezva bez závislosti na internetovém připojení, ale především maximální možná ochrana soukromí samotného uživatele.
Zdravotní funkce zažívají obrovský boom
Přesun umělé inteligence do samotných zařízení se pochopitelně velmi pozitivně odráží na raketovém nárůstu dostupnosti pokročilých zdravotních funkcí napříč celým trhem. Zpráva uvádí, že dodávky chytrých hodinek s monitorováním krevního tlaku se během jednoho roku, konkrétně od prvního čtvrtletí 2025 do prvního čtvrtletí 2026, zdvojnásobily z původních 11 % na úctyhodných 23 %.
Podobně obrovský skok zaznamenaly modely s detekcí spánkové apnoe, u kterých došlo k nárůstu z pouhých 5 % na 18 %, což představuje více než trojnásobný růst. Mírného, ale stabilního zlepšení se dočkal i podíl hodinek s integrovanou funkcí EKG, který ve stejném období vzrostl z 31 % na 34 %.
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Softwarová optimalizace jako klíč k úspěchu
Samotný hardware by však bez kvalitního softwaru nic nezmohl. Očekává se, že s dalším vývojem se Edge AI hodinek ještě letos přiblíží hranici 32 %. Směr, jakým se bude tento technologický segment dále vyvíjet, velmi přesně nastínil ředitel výzkumu společnosti Counterpoint Research, Mohit Agrawal.
„Edge AI v chytrých hodinkách se přesouvá od primární integrace hardwaru k fázi, která zahrnuje i softwarovou optimalizaci. Skutečným průlomem jsou menší, mnohem efektivnější modely a přístup na úrovni operačního systému, který umožňuje jakékoli aplikaci spouštět procesy lokálně. Umělá inteligence se musí změnit z jediné aplikace na osobní vrstvu, která pracuje s osobními údaji. To umožňuje okamžitá zdravotní upozornění, ovládání gesty a bohatší personalizované zážitky.“