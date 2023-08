Nvidia boří očekávání analytiků. Rekordních tržeb dosáhla díky umělé inteligenci

V posledních měsících tržby Nvidia doslova explodovaly. Poprvé v historii se tak společnosti podařilo předhonit svého největšího rivala Intel. Podle předpokladů by se jí navíc mělo vést dobře i ve třetím čtvrtletí. Největší zásluhu na tom má rostoucí odvětví AI a vysoká poptávka po GPU, které Nvidia vyrábí ve velkém. S vysokou pravděpodobností se tedy stane jedním z největších hráčů na poli AI.

Nvidia konečně překonala Intel

Historicky byl za giganta mezi výrobci polovodičů považován Intel. Poměrně dlouhou dobu se ho snažila Nvidia neúspěšně předběhnout a málokdo očekával, že by se jí to mohlo v blízké době podařit. To se však v průběhu několika posledních měsíců změnilo a Nvidia zaznamenala rekordní tržby.

Jejich výše ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2024 dosáhla 13 507 miliard dolarů, přičemž se jedná o 101% meziroční růst. Intel za stejné období dosáhl částky 12,9 miliard dolarů. Podle předpokladů se však nejedná jen o jednorázový růst, ale nýbrž dlouhodobý trend. Nvidia se tak s vysokou pravděpodobností stane vedoucím hráčem na trhu s polovodiči.

Růst se očekává i ve třetím kvartálu

Pokud jde o budoucí výhled, Nvidia očekává, že její tržby v Q3 přesáhnou hranici až 16 miliard dolarů. V porovnání s minulým rokem by se jednalo o dvojnásobný růst tržeb. Pokud její předpovědi vyjdou, lze očekávat, že se tržby v následujících čtvrtletích budou držet hranice 20 miliard dolarů.

Na růst tržeb a pozitivní předpovědi reagují i akcie Nvidia. Jejich hodnota se v dubnu pohybovala okolo 280 dolarů za akcii. Ke konci srpna jejich hodnota vzrostla na 468 dolarů. Zájem o ně tedy neopadá a je možné předpokládat, že je i nadále bude většina analytiků považovat za výhodnou investici. Některé odhady počítají s tím, že by jejich cena mohla dosáhnout až 620 dolarů za akcii.

Největší zisky společnosti přinesla AI

Nvidia se angažuje hned v několika segmentech, včetně her a grafiky. Dlouhodobě tedy pracuje i na výrobě GPU (Graphical Processing Unit) neboli grafických procesorech. Jejich původním účelem bylo výkonné renderování grafiky u počítačových her.

S nástupem AI se však GPU začaly využívat při výcviku umělé inteligence, jelikož jsou jako jedny z mála schopny provádět více operací zároveň. Odvětví AI přitom zaznamenalo v posledních dvou letech doslova boom, což se samozřejmě projevilo i na poptávce po GPU. Nvidia tak na jejich prodeji ve druhém čtvrtletí vydělala 10 323 dolarů, což představuje většinu jejích tržeb.

Nic prozatím nenapovídá tomu, že by měla poptávka po GPU opadnout. Naopak se objevuje čím dál tím více firem a startupů, jež chtějí rychle naskočit do jedoucího vlaku a investovat do rozvoje AI. Většina analytiků do Nvidia vkládá velké naděje a předpokládá, že bude na umělé inteligenci benefitovat i v následujících letech. Ostatně hodnota trhu s AI by se mohla do roku 2030 vyšplhat na více než 2 biliony dolarů.