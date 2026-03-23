Umělá inteligence Perplexity si začala rozumět s Apple Zdraví! A nejen to

AI služby se v posledních měsících snaží proniknout prakticky do každé oblasti digitálního života. Jednou z nejcitlivějších je přitom bezpochyby zdraví. Společnost Perplexity nyní představila novinku nazvanou Perplexity Health, která má ambici spojit zdravotní data z různých aplikací, zařízení a lékařských systémů na jedno místo a využít je pro personalizované odpovědi i doporučení.
Základní myšlenka Perplexity Health je poměrně jednoduchá. Mnoho lidí dnes sbírá zdravotní data z více zdrojů – například z chytrých hodinek, fitness náramků, laboratorních výsledků nebo zdravotních portálů. Tyto informace ale často zůstávají roztříštěné v různých aplikacích.
Perplexity Health proto přichází se systémem konektorů, které umožňují tato data propojit a zobrazit je na jednom přehledném panelu. Ten sleduje jednotlivé biomarkery i dlouhodobé trendy a může tak nabídnout ucelenější pohled na zdravotní stav uživatele.
Podporována je například integrace s těmito platformami:
- Apple Health (včetně dat z Apple Watch)
- Fitbit
- Ultrahuman
- Withings
- elektronické zdravotní záznamy od více než 1,7 milionu poskytovatelů zdravotní péče
Další integrace mají postupně přibývat. V plánu je například podpora služeb Oura nebo Function, které se zaměřují na detailní analýzu zdravotních dat a biomarkerů.
AI, která odpovídá na otázky podle vašich dat
Nejzajímavější část celé služby přichází ve chvíli, kdy uživatel položí zdravotní otázku přímo umělé inteligenci. Perplexity Health totiž nepracuje pouze s obecnými informacemi z internetu, ale dokáže odpověď přizpůsobit konkrétním datům daného člověka. Jinými slovy, AI neodpovídá jen obecně, ale snaží se pracovat s informacemi, které už o vašem zdraví existují.
Systém může analyzovat například výsledky laboratorních testů, data z chytrých hodinek nebo historii zdravotních záznamů uložených v různých aplikacích. Pokud tedy uživatel položí otázku týkající se kondice, spánku nebo třeba srdečního tepu, AI může při odpovědi zohlednit právě tato konkrétní čísla. Výsledkem by měla být doporučení, která dávají větší smysl než univerzální rady, jaké běžně poskytují klasické chatboty.
Zdravotní data mohou navíc využívat také takzvaní AI agenti v nástroji Perplexity Computer. Ti dokážou na základě dostupných informací připravit například individuální fitness plán, návrh jídelníčku nebo obecná doporučení pro zdravější životní styl. Prozatím se tato funkce začíná postupně zpřístupňovat uživatelům tarifů Pro a Max ve Spojených státech.
Odpovědi založené na lékařských zdrojích
Perplexity zároveň zdůrazňuje, že při práci se zdravotními otázkami nespoléhá pouze na běžné internetové zdroje. Systém má čerpat z odborné medicínské literatury, mezi kterou patří například klinická doporučení, odborné lékařské publikace nebo recenzované vědecké studie.
Aby byla kvalita informací co nejvyšší, firma zároveň vytvořila poradní tým nazvaný Perplexity Health Advisory Board. Ten je složený z lékařů, výzkumníků a odborníků na zdravotnické technologie. Jejich úkolem je kontrolovat kvalitu obsahu, testovat bezpečnostní mechanismy a dohlížet na to, aby celý systém odpovídal principům medicíny založené na důkazech.
Velké téma: ochrana soukromí
U zdravotních dat je samozřejmě klíčovou otázkou soukromí. Perplexity proto uvádí několik pravidel, která mají zajistit bezpečné zacházení s citlivými informacemi. Zdravotní data mají být šifrovaná, přístup k nim má být chráněn přísnými kontrolními mechanismy a uživatel má mít možnost kdykoliv rozhodnout o tom, jaká data chce sdílet, případně je úplně odstranit.
Firma zároveň uvádí, že zdravotní informace nejsou používány pro trénování AI modelů a nejsou prodávány třetím stranám. Přesto zůstává otázkou, jak budou uživatelé podobným službám důvěřovat. Historie technologických platforem totiž ukazuje, že práce s citlivými daty vždy vyvolává debatu o tom, kde končí užitečná inovace a kde začíná riziko pro soukromí.