ChatGPT si nově rozumí s Apple Zdraví

OpenAI oficiálně představilo ChatGPT Health – novou funkci, která propojuje umělou inteligenci s vašimi zdravotními daty. Díky integraci s Apple Health (Zdraví), MyFitnessPal, Function, Weight Watchers a dalšími platformami přináší personalizované rady, které mají podporovat, nikoli nahrazovat lékařskou péči.
OpenAI uvádí, že týdně položí uživatelé přes 230 milionů zdravotních dotazů. ChatGPT Health vzniklo jako odpověď na tento rostoucí trend. Nová funkce má za cíl pomoci lidem lépe se orientovat ve svém zdraví, cítit se jistěji a mít přístup k relevantním informacím v bezpečném prostředí.
Bezpečnost a soukromí na prvním místě
ChatGPT Health běží v odděleném a šifrovaném prostoru, který zajišťuje maximální ochranu dat. Konverzace v rámci Health nejsou použity pro trénink modelů. Uživatelé si navíc mohou vybrat, které aplikace (např. Apple Zdraví) budou data sdílet.
Na vývoji se podílelo více než 260 lékařů ze 60 zemí. Ti poskytli zpětnou vazbu na více než 600 000 odpovědí AI, aby zajistili, že ChatGPT bude umět rozpoznat kritické situace, nasměrovat uživatele k lékaři a zároveň komunikovat srozumitelně a zodpovědně. Funkce se zatím zpřístupňuje omezenému počtu uživatelů, ale její rozšíření je plánováno. OpenAI tímto krokem vstupuje do oblasti digitálního zdraví s důrazem na inteligentní asistenci a respekt k soukromí.