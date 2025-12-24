ChatGPT má vlastní Wrapped á la Spotify! Má to ale háček

ChatGPT se stal za poslední měsíce suverénně nejznámější AI aplikaci nebo chcete-li chabostem na světě. A vzhledem k tomu, že je v základu zdarma, hovoří prakticky jakýmkoliv jazykem a zvládá toho opravdu dost, se této skutečnosti vlastně ani nelze divit. OpenAI, které za ChatGPT stojí, jej navíc neustále zlepšuje, díky čemuž se tak z tohoto chatbota stává čím dál tím komplexnější záležitost. Navíc je fajn, že některé tyto novinky jsou koncipovány ryze tak, aby uživatele potěšily, nikoliv aby ChatGPT jako takový nějak zásadně posunuly kupředu. Krásným příkladem je i novinka á la Spotify Wrapped.
ChatGPT nabízí nově konkrétně přehled roku, který shrnuje hlavní témata vašich konverzací a statistiky, jako je nejaktivnější den, počet chatů nebo odeslaných zpráv. Součástí je také určení vašeho stylu komunikace a „archetypu“ podle toho, k čemu ChatGPT nejčastěji používáte. Nechybí ani báseň, personalizovaný pixelový obrázek, ocenění pro rok 2025 a předpovědi na rok 2026. Přehled si mohou zobrazit uživatelé Free, Pro i Plus se zapnutou historií a pamětí zadáním „Show me my year with ChatGPT“ v aplikaci nebo na webu. Je tu však jeden zásadní háček. Novinka je k dispozici jen v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Ale kdo ví, třeba se ještě povede novinka rozšířit i do dalších zemí.