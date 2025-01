Apple předpovídá, jací hudebníci v roce 2025 zazáří! Posloucháte je?

Na začátek letoška si Apple připravil velmi zajímavou novinku ve formě stránky Shazam Fast Forward. Jedná se konkrétně o předpověď vygenerovanou na základě dat ze Shazamu, která by měla odrážet co, jací umělci se v roce 2025 dostanou do popředí. Věrohodnost této předpovědi by přitom měla být velmi solidní – když totiž Apple udělal totéž v loňském roce interně, dvě třetiny takto určených umělců se umístily v seznamu Daily Top 100 v Apple Music ve 150 zemích světa.

Umělce, kteří by měli v letošním roce zazářit, chce Apple na své nové webovce odhalovat postupně v následujících pěti dnech, přičemž dnes jsme se dočkali odhalení kategorie Dance. Zítra přijde na řadu hudební kategorie Latin, poté Country/Rock, pak Pop, a nakonec Hip-Hop/RnB. Co se pak týče umělců z dneška, Apple předurčuje k letošnímu vzestupu konkrétně Also Astira, Joa Hunta, Khathapillara, Marasi, TR3NACRIA, Nu-La, Prophecy, Quentra, VXSION a WITH U. Více informací o žebříčku se dozvíte zde.