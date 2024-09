Apple musí Irsku zaplatit 13 miliard Euro (325 miliard korun) na daních

Apple dostal jednu z největších pokut ve své historii. V Irsku musí společnost vrátit 13 miliard Euro, tedy téměř 326 miliard korun, které získala na slevách na daních. Definitivně to dnes potvrdil soudní dvůr EU, ke kterému se Apple odvolal poté, co toto rozhodnutí vydala ještě v roce 2016 Evropská komise. Apple se tedy bránil dlouhých 8 let, přesto byl neúspěšný.

Irská vláda uvedla, že stanovisko Irska bylo vždy takové, že země neposkytuje žádné daňové zvýhodnění žádným společnostem, ani jiným plátcům daní. Irsko však podle osudu poskytovalo Applu mezi lety 1991 až 2014 daňové úlevy formou státní podpory a je povinné si nechat tyto úlevy od Applu vrátit. Podle soudu platil Apple díky daňovým dohodám pouze jedno jediné procento a v některých případech pouze 0,005 % ze ziku jako například v roce 2014. Apple prodával přes Irsko své produkty do zbytku Evropy, a to přes své dceřiné společnosti Apple Sales International a Apple Operations Europe.

Zajímavé je, že ve sporu nestálo Irsko vs Apple s tím, že by se Irsko domáhalo doplacení financí, ale naopak se do všeho pustila Evropská komise. Ta totiž tvrdí, že jednak Apple neplatil téměř žádné daně, ale také to, že Irsko mu to vědomě umožnilo díky zvýhodněním, které mu poskytlo. Irsko však tvrdí, že Apple platil na daních normální částky a žádnou státní pomoc nedostal. Tim Cook uvedl v roce 2016, že rozhodnutí EK je politicky motivované, ale později v roce 2018 pak Apple rozhodl, že začne nedoplatek Irské vládě vracet, a to právě do svěřeneckého fondu, kam již Apple odeslal 1,5 miliardy Euro. Právě z tohoto fondu nyní začne Irsko peníze čerpat.