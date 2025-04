iPhone 17 Pro design má opět jasnější obrysy! Největší strašák se nakonec nekoná

Přestože je představení nové generace iPhonů vzdáleno ještě pěkných pár měsíců, už nyní toho o nich víme opravdu mnoho. Například takový design je díky nepřebernému množství nejrůznějších úniků víceméně jasný prakticky od začátku letoška, přičemž jediný větší otazník visel nad tím, jak si Apple barevně poradí se zadním fotomodulem jak u řady Air, tak i Pro. Zatímco někteří leakeři totiž tvrdili, že je v plánu na každém modelu zadní fotomodul obarvit do lesklé černé, jiní naopak hlásali, že se Apple vydá stejnou cestou jako v předešlých letech a zadní fotomodul nasadí ve stejné barvě jako zbytek zad. A nyní je v tomto směru již naštěstí jasno.

S vyjasněním designu zad chystaného iPhonu 17 Pro a Air přišel před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Bloomberu Mark Gurman. Tomu jeho zdroje potvrdily konkrétně to, že se u chystaných iPhonů počítá s fotomodulem ve stejné barvě jako je zbytek zad – tedy jinými slovy s řešením, které Apple využívá i nyní. Ve výsledku tak bude i přes své zvětšení zadní fotomodul stále relativně nenápadnou záležitostí, což je rozhodně pozitivní zpráva, kterou mnozí uživatelé ocení. Přeci jen, mít například na světlých zádech telefonu masivní foťák v černé barvě, to by designově úplně příjemné nebylo.