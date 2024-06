Dávejte si v posilovně pozor na svůj smartphone, ať nedopadnete jako tento nešťastník

Ať už jste pravidelnými návštěvníky posiloven či sem zavítáte jen čas od času, následujících řádky vás dost možná docela vylekají. Na internetu se totiž objevilo velmi zajímavé video, které zachycuje, jak jeden z návštěvník posilovny upustí po odcvičení série na ramena a tricepsy zhruba 40kilogramovou činku na jeho iPhone 15 Pro Max. Ten sice zprvu vypadá, jako by mu tento direkt vůbec neuškodil, do pár vteřin však začne z iPhonu prudce kouřit, což značí poškození baterie. Návštěvník posilovny proto poškozený iPhone rychle odnáší pryč ve snaze minimalizovat poškození okolí v případě vzniku požáru či v krajním případě při explozi. Pokud jste tedy zvyklí si s sebou do prostor posilovny brát svůj telefon, dávejte pozor, kam ho odkládáte, protože podobný malér, jaký musel řešit nešťastník z videa, řešit určitě nechcete.

Na video se můžete podívat zde