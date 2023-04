Elon Musk začal prodávat pochodeň ve tvaru vesmírně lodi Starship

SpaceX na svém oficiálním eshopu začala nabízet takzvanou Starship Torch, což je pochodeň „napěchovaná“ do modelu vesmírné lodi Starship v měřítku 1:200. Nejedná se o žádnou hračku, ale o skutečnou pochodeň, kterou naplníte plynem a následně budete mít obří plamen, který je odolný větru, náklonu, dešti a vlastně všemu co vás napadne. Jak sama společnost SpaceX tvrdí, můžete ji využít ať už potřebujete dokončit crème brûlée, zapálit v krbu nebo udělat steak.

Asi by to nebyl Elon Musk, kdyby začal produkt jen tak prodávat. Namísto toho, abyste si jej prostě dali do košíku, stejně jako u aut z jeho produkce, i zde musíte zboží předobjednat za 175$ s tím, že doručení můžete očekávat někdy v Q3 2023. Pokud tedy máte zájem o hvězdnou pochodeň z dílny SpaceX, máte možnost objednávat již nyní, jen pokud bude výroba trvat stejně dlouho jako například u Tesla Semi Trucku nebo Cybertrucku, případně Roadsteru, je otázka, kdy se ve skutečnosti pochodně dočkáte. My už měsíc čekáme na pivo od Tesly.