Epic Games rozdává zdarma dvě jedinečné hry pro PC! Už jste si ji vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Totally Reliable Delivery Service spolu s Hidden Folks. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
Totally Reliable Delivery Service
Totally Reliable Delivery Service je přesně ten typ hry, u které se už po pár minutách začnete smát nahlas – a to klidně i sami doma. V roli ne zrovna šikovného kurýra se vydáváte doručovat zásilky všude možně, přičemž herní fyzika je záměrně přehnaná a postavičky se pohybují až groteskně neobratně. Výsledkem je nekonečná řada nečekaných a často absurdních situací, kdy se místo rychlého doručení balíčku ocitnete v sudu řítícím se z kopce, nebo se necháte vystřelit katapultem přímo k zákazníkovi. Hra je záměrně neřízený chaos, a právě v tom tkví její kouzlo – každá mise se může zvrtnout v naprosto unikátní zážitek. Nechybí možnost hrát v kooperaci s přáteli, což zábavu posouvá na úplně jinou úroveň, protože koordinace čtyř neohrabaných kurýrů je prakticky nemožná. Otevřený svět nabízí spoustu vedlejších aktivit, od závodů přes akrobatické kousky až po volné experimentování s vozidly a prostředím. Grafika je barevná a hravá, což perfektně ladí s celkovým komediálním pojetím. Pokud hledáte něco, u čeho vypnete hlavu a necháte se unášet chaosem, Totally Reliable Delivery Service vás nezklame. Je to prostě ten typ hry, u které se budete bavit, i když se vám absolutně nic nedaří – možná právě proto.
Totally Reliable Delivery Service stáhnete zdarma zde
Hidden Folks
Hidden Folks je kouzelná hledačka, která vás okamžitě vtáhne do svého ručně kresleného černobílého světa plného drobných detailů a legračních animací. Namísto klasického statického obrázku vás čekají živé scény, ve kterých můžete klikat, tahat a posouvat objekty, abyste objevili hledané postavy a předměty. Každá úroveň je doslova nabitá interaktivními prvky – od otevírání dveří přes zvedání listí až po odhrnování stanů, pod kterými se často skrývají ti největší uličníci. Hra má navíc skvělý zvukový doprovod, který není tvořen žádnými efekty z knihovny, ale ručně nahranými lidskými zvuky, což jí dodává naprosto unikátní atmosféru. Postupem času se scény stávají složitějšími, a tak si budete muset poradit nejen s hledáním, ale i s odemykáním nových částí mapy. Přesto si titul udržuje pohodový a odpočinkový charakter, který se hodí pro krátké hraní i delší večerní seance. Díky intuitivnímu ovládání zvládne Hidden Folks hrát každý, ať už na počítači, konzoli nebo mobilu. Tvůrci si dali záležet i na přehledném seznamu úkolů, takže přesně víte, koho nebo co hledáte, i když se v záplavě detailů snadno ztratíte. Celkově jde o jednu z nejlepších moderních hledaček, která vás donutí usmívat se i po desítkách minut hraní.