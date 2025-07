Po letech jsem oprášil své staré PSP. A byl jsem překvapený, jak moc mě to chytlo

Už od dětství miluju handheldové konzole. Vždy mi přišlo nesmírně „cool“ mít v kapse herní konzoli, která mi umožní hrát kdykoli a kdekoli. S nadšením jsem sledoval Game Boy, rodiče mi jej ale nikdy nechtěli koupit. Jednou jsem ale za vysvědčení dostal PSP, neboť jsem byl pilný student. A byla to naprostá pecka. K PSP jsem i následně obdržel hry jako FIFA 09, FIFA STREET 2, PES, GTA: Liberty City Stories či NFS: Carbon. A jelikož jsem velký milovník především fotbalu, tato zásoba her mi roky postačila. Nutno také říct, že pořízení her na PSP nebyla tehdy levnou záležitostí.

Jak šel čas, PSP mě omrzelo. Stále jsem ale s nadšením sledoval PS Vita, Switch, Steam Deck apod. Ke koupi jsem se avšak nikdy neměl. Jakýmsi dalším vstupem do světa „handheldů“ bylo v mém případě pořízení PS Portal, což je ovšem trochu jiná kategorie. PS Portal v žádném případě není jen tak do kapsy a funguje pouze jako streamovací zařízení. Na každý pád lákadlem pro mě byla nižší cena a možnost hrát kdekoli, kam Wi-Fi dosáhne. Během úklidu jsem po letech na své PSP opět narazil a zmocnila se mě vlna nostalgie. Po dlouhé době jsem tedy opět vyzkoušel ony výše zmíněné hry a řekl si, že seženu nové. Pokud máte podobný nápad, na Vinted zakoupíte spoustu her, a to v originálních obalech, od 80 korun + poštovné.

Pořídil jsem tedy tři díly Harryho Pottera, Pána prstenů, Star Wars, Ratcheta and Clanka či Call of Duty. Samozřejmě, kdo je zhýčkaný 4K rozlišením či 60 fps, těžko se bude chtít k PSP vracet. Ovšem je s podivem, jak hezky některé hry na PSP jedou. Milým překvapením byl třeba Ratchet and Clank, který je naprosto perfektně odladěný a hraní jsem si nesmírně užil. Jiné hry jsou pak pravým opakem, přičemž rozmrzelý jsem byl z chodu Brothers in Arms. Samozřejmě je též třeba počítat s dalšími technologickými nedostatky. Ozvučení není nejlepší, stejně tak maximální jas. Ovšem jestliže rádi zavzpomínáte na staré časy, mohu PSP jedině doporučit. Já osobně vlastním tu nejstarší verzi. Pokud byste si PSP chtěli pořídit, na bazarech jsem jej viděl od 1500 korun. A když si k tomu přičtete hry za pár kaček (ačkoli se dá hrát na PSP i jinak – mrk mrk), získáte za hubičku zábavu na dlouhé hodiny.