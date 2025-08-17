Recenze JBL PartyBox Encore 2: Neuvěřitelně nadupaný party reproduktor

Řada JBL PartyBox je známá tím, že dokáže rozjet jakoukoliv oslavu. Ovšem ne každý potřebuje nebo chce přenášet obří reproduktory. Právě pro ty, kdo hledají dokonalou rovnováhu mezi kompaktní velikostí a masivním výkonem, přichází druhá generace oblíbeného modelu v podobě JBL PartyBox Encore 2. Tento reproduktor ve tvaru kostky není jen o přehrávání hudby. Je navržen jako kompletní přenosné zábavní centrum, které v sobě spojuje silný zvuk JBL Pro Sound, dynamickou světelnou show a především plnohodnotné řešení pro karaoke a živá vystoupení, včetně bezdrátového mikrofonu přímo v balení. Díky novým technologiím jako AI Sound Boost a Auracast™ slibuje ještě lepší a všestrannější zážitek než jeho předchůdce. Pojďme se podívat, zda tato malá kostka dokáže skutečně rozpoutat velkou párty.
Design a přenosnost: Zábava, kterou vezmete s sebou
JBL PartyBox Encore 2 si zachovává charakteristický „kostkový“ tvar, který je praktický a snadno skladovatelný. Byť od první generace trochu povyrostl, s rozměry zhruba 32 x 34 x 26 cm a hmotností 6,4 kg je dostatečně malý na to, aby se vešel do kufru auta nebo na poličku, a zároveň dostatečně lehký na přenášení jednou rukou. K tomu slouží flexibilní a ergonomicky tvarovaná rukojeť na horní straně, díky které je transport reproduktoru pohodlný a bezpečný. JBL myslelo i na nástrahy venkovních akcí. S certifikací odolnosti IPX4 je reproduktor chráněn proti stříkající vodě. To znamená, že mu neublíží náhodné polití nápojem ani párty u bazénu. Nemusíte se tak bát vzít hudbu kamkoliv s sebou. V souladu s moderními trendy je navíc Encore 2 vyroben z recyklovaných plastů a tkaniny a zabalen v ekologickém FSC certifikovaném papíru s potiskem ze sójového inkoustu. Pokud byste reproduktor chtěli chránit přeci jen něco více, je za 990 korun k zakoupení obal.
Fotogalerie
Zvuk, který překvapí: JBL Pro Sound s posilou AI
Nenechte se zmást kompaktními rozměry. Uvnitř Encore 2 se skrývá výkon 100 W (RMS), který dokáže s přehledem ozvučit menší i středně velké místnosti či venkovní prostory. O hutný a čistý zvuk JBL Pro Sound se stará pečlivě navržená soustava měničů. Jeden 5,25palcový woofer pro hluboké a úderné basy a dva 0,75palcové výškové reproduktory pro křišťálově čisté výšky. Výsledkem je vyvážený zvuk v celém frekvenčním rozsahu 40 Hz až 20 kHz.Největší inovací je však integrace technologie AI Sound Boost. Tento inteligentní algoritmus v reálném čase analyzuje přehrávanou hudbu a optimalizuje výkon tak, aby byl zvuk co nejsilnější, ale zároveň s minimálním zkreslením. I když otočíte hlasitost naplno (což v bytě nedoporučuji), hudba zůstane čistá a dynamická, což je v této kategorii reproduktorů obrovská výhoda. Poslech je zcela skvělý a sám se divím, jak tento reproduktor dokáže ozvučit skutečně velký prostor. Největší výhodou jsou dle mého názoru basy, které jsou hutné a velmi kvalitní.
Hvězda večera: Karaoke a živá vystoupení
Zde se Encore 2 skutečně odlišuje od konkurence. Není to jen reproduktor, je to pódium. Přímo v balení najdete kvalitní digitální bezdrátový mikrofon, který je optimalizovaný pro karaoke a má design s nízkou latencí. To ale není vše. Přímo na horním panelu reproduktoru najdete ovládací prvky, kterými můžete upravovat basy, výšky a ozvěnu (echo) mikrofonu. To vám dává kontrolu nad zvukem vašeho hlasu, jakou obvykle najdete spíše jen u profesionální techniky. Karaoke jsem vyzkoušel na narozeninové oslavě a byla to naprostá paráda. Zvuk je čistý, bez šumu a jiných zkreslení. Navíc jsem měl pocit, že zvuk je při výstupu upravován (možná jde o projev AI Sound Boost), aby nezněl při zpěvu tak falešně. Čili pokud je to tak, získáte pocit, že umíte zpívat.
Fotogalerie #2
Pro hudebníky je tu další skvělá zpráva. Kromě mikrofonu je reproduktor vybaven i samostatným vstupem pro kytaru, který má vlastní předzesilovač a ovladač hlasitosti. Můžete tak jednoduše připojit svou kytaru, nastavit si ideální zvuk a začít hrát. Encore 2 se tak stává ideálním mini PA systémem pro písničkáře a pouliční umělce.
Atmosféra na maximum: Světelná show a výdrž baterie
Správná párty potřebuje správnou atmosféru a tu Encore 2 vytváří s lehkostí. Dynamická světelná show synchronizovaná s rytmem hudby dokáže proměnit jakoukoliv místnost v klub. Pulzující světelné vzory a stroboskopické efekty dodají vaší hudbě vizuální rozměr a zaručeně rozproudí zábavu.
Fotogalerie #3
S vestavěnou baterií si můžete užívat až 15 hodin nepřetržitého poslechu. A pokud by to nestačilo, přichází na řadu další eso v rukávu. A sice vyměnitelná baterie. Můžete si dokoupit náhradní baterii (JBL Battery 200) a v případě potřeby ji jednoduše vyměnit, čímž prodloužíte párty o další hodiny. baterie je navíc kompatibilní s JBL PartyBox Club 120. Pro rychlé doplnění energie navíc stačí pouhých 10 minut nabíjení, abyste získali dalších 80 minut přehrávání.
Konektivita a ovládání: Moderní a bezdrátové
JBL PartyBox Encore 2 je připraven na budoucnost. Díky technologii Auracast™ můžete bezdrátově propojit více kompatibilních reproduktorů. Spárujte dva Encore 2 a vytvořte si plnohodnotný stereo systém, nebo připojte neomezený počet dalších reproduktorů a vytvořte masivní zvukovou stěnu. Kromě nejnovějšího Bluetooth 5.4 můžete hudbu přehrávat i z USB zdroje nebo přes klasický 3,5mm AUX kabel. Plnou kontrolu nad všemi funkcemi máte díky mobilní aplikaci JBL PartyBox. Zde můžete snadno ovládat hudbu, upravovat nastavení ekvalizéru (EQ) a plně si přizpůsobit barvy a efekty světelné show, a to vše pohodlně z vašeho telefonu.
Fotogalerie #4
Závěrečné hodnocení
JBL PartyBox Encore 2 je mnohem víc než jen přenosný reproduktor. Je to neuvěřitelně všestranný a výkonný zábavní systém v kompaktním balení. Kombinace silného zvuku vylepšeného umělou inteligencí, propracovaných funkcí pro karaoke a živé hraní (včetně mikrofonu v ceně), skvělé světelné show a moderní konektivity z něj činí ideální volbu pro každého, kdo chce být duší večírku. Ať už plánujete oslavu na zahradě, karaoke večer s přáteli nebo potřebujete ozvučit menší hudební vystoupení, Encore 2 je připraven splnit všechny vaše požadavky a ještě něco navíc. Cena reproduktoru je 8990 korun.
Slevový kód
Pokud vás reproduktor zaujal, exkluzivně pro naše čtenáře se nám povedlo vyjednat slevu Prvních 5 z vás po zadání kódu LSAENCORE10 získá 10 % slevu.
V Česku reproduktor zakoupíte zde