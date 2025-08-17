Recenze FIXED Slim Traveller: Cestovní nabíječka, se kterou se neztratíte nikde na světě

Prakticky vždy, když cestuji, bojuji se dvěma věcmi: málo zásuvek a moc nabíječek. A pokud s sebou člověk veze MacBook, iPhone, Apple Watch, sluchátka a třeba ještě iPad, rázem má kabelů a adaptérů plnou tašku. Přesně na tohle ale nabíječka FIXED Slim Traveller míří. Její hlavní myšlenkou je totiž nabídnout jednu jedinou nabíječku, která zvládne všechno, a navíc ji bez problému použijete prakticky kdekoli na světě. A jelikož mi tato nabíječka nedávno dorazila na vyzkoušení, je na čase vás seznámit s mými dojmy z ní.
Design, který zapadne kamkoliv
Když se řekne cestovní nabíječka, většina lidí si představí plastový cihlový adaptér, který má tendenci vyčnívat ze zásuvky jako Eiffelovka z pařížského panoramatu. Slim Traveller je ale úplně jiná liga. Má rozměry jen 89 × 45 × 15 mm (bez adaptérů) a váží 73 gramů, takže v batohu zabere méně místa než třeba balíček papírových kapesníčků. Tenhle tenký profil má navíc i praktickou stránku. Nabíječku díky němu můžete zapojit za skříň, televizi nebo v letadle do zásuvky, aniž by cokoli překáželo.
Jen minimalistickým tělem však klady této nabíječky rozhodně nekončí. Musím přiznat, že mě potěšily i vyměnitelné nástavce pro EU, UK a Austrálii. Samotná nabíječka pak má sklopné US kolíky, a tak se nemusíte bát, že by se v kufru něco zlomilo. Nástavce navíc drží pevně a výměna je otázkou dvou vteřin. Za mě tedy stav ideál a výbava, se kterou si vystačíte široko daleko.
Fotogalerie
GaN technologie v akci
Co se týče technologie nabíjení, FIXED sáhl po GaN (nitrid galia), která umožňuje zabalit vysoký výkon do kompaktního těla. A musím říci, že udělal opravdu dobře. Užít si totiž můžete až 65 W výkon z USB-C portu s podporou Power Delivery 3.0, takže bez problémů nabijete nejen iPhone či iPad, ale i MacBook Pro. Druhý port USB-A nabízí 18 W a pokud využijete oba najednou, dostanete 45 W přes USB-C a 12 W přes USB-A, což bohatě stačí třeba pro nabíjení notebooku a telefonu zároveň.
Při testování mě mile překvapilo i to, jak se nabíječka i při delším zatížení drží v příjemné teplotě. Nečekejte zde žádné horké překvapení v ruce, které by vás nutilo přemýšlet, jestli tohle celé za chvíli nevybuchne nebo nezačne hořet. Pro GaN technologii je totiž mimo jiné i typické to, že zahřívání je zde na minimu.
Test z reálného života
Slim Traveller jsem testoval nejen doma, ale i při dvoudenní pracovní cestě a trošku nečekaně posloužila i manželce v porodnici, kam jsme se vypravili neplánovaně týden před termínem. Nabíjel jsem s ní iPhone 17 Pro, iPad Pro 12,9″, MacBook Air M3 a k tomu ještě hodinky Apple Watch přes kabel s USB-A koncovkou. Manželka pak využila nabíječku pro nabíjení iPhone 16 Pro a Apple Watch. A výsledek? Všechno zvládla bez jakéhokoliv zaváhání.
Oba musíme ocenit hlavně rychlost nabíjení, kdy například MacBook nabila FIXED Slib Traveller z 20 % na 100 % za něco málo přes hodinu a půl, což je srovnatelné s originálním 67W adaptérem od Applu. Praktickým bonusem je i to, že nabíječka díky tenkému profilu nepřekáží ani v zásuvkách v hotelových lampičkách, kde se běžné kostky nevejdou. Když k tomu všemu navíc člověk přičte fakt, že má v takto malém těle k dispozici hned dva nabíjecí porty (přičemž FIXED má v nabídce kromě konfigurace USB-C + USB-A i konfiguraci USB-C + USB-C), myslím si, že není co řešit.
Resumé
FIXED Slim Traveller je jedna z těch věcí, které si pořídíte na cesty, ale brzy zjistíte, že ji používáte i doma každý den. Je malá, výkonná, má univerzální využití a díky GaN technologii zvládá nabíjet prakticky cokoli od telefonu po MacBook. Za mě je to tedy ideální řešení pro každého, kdo nechce tahat víc adaptérů a hledá jednu nabíječku pro všechno, ať už vyrážíte přes půlku světa, nebo jen do obýváku k zásuvce za skříní.